Великобритания ослабила санкции против России в сфере страхования авиационной отрасли

В марте Великобритания приравняла появление российских самолетов в воздушном пространстве королевства к уголовному преступлению. Правительство получило право задерживать такие суда. Это решение распространяется на самолеты, зарегистрированные в России; принадлежащие, эксплуатируемые или зафрахтованные физлицом, против которого введены авиационные санкции; принадлежащие, эксплуатируемые или зафрахтованные лицами, связанными с Россией (перечень таких лиц определен в местном законодательстве).