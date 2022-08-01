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Политика

Великобритания ослабила санкции против России в сфере страхования авиационной отрасли

Ведомости

Великобритания издала новую генеральную лицензию, позволяющую частично осуществлять страхование связанных с Россией контрагентов в сфере авиации, следует из документа, опубликованного на сайте британского правительства. 

«Генеральная лицензия позволяет предоставлять страхование и перестрахование лицу, связанному с Россией, при условии соблюдения более широких ограничений и условий лицензии», - указывается в документе.

В марте Великобритания приравняла появление российских самолетов в воздушном пространстве королевства к уголовному преступлению. Правительство получило право задерживать такие суда. Это решение распространяется на самолеты, зарегистрированные в России; принадлежащие, эксплуатируемые или зафрахтованные физлицом, против которого введены авиационные санкции; принадлежащие, эксплуатируемые или зафрахтованные лицами, связанными с Россией (перечень таких лиц определен в местном законодательстве).

26 июля МИД Великобритании ввел санкции в отношении 29 губернаторов российских регионов, а также в отношении премьер-министра ДНР Виталия Хоценко и первого зампредседателя правительства ЛНР Владислава Кузнецова, министра юстиции России Константина Чуйченко и его заместителя Олега Свириденко, а также двух племянников бизнесмена Алишера Усманова.

В ответ на этого ранее сегодня российский МИД включил в санкционный список 39 британских политиков, бизнесменов и журналистов, которые «способствуют враждебному курсу Лондона, нацеленному на демонизацию нашей страны и ее международную изоляцию».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных