Великобритания ослабила санкции против России в сфере страхования авиационной отрасли
Великобритания издала новую генеральную лицензию, позволяющую частично осуществлять страхование связанных с Россией контрагентов в сфере авиации, следует из документа, опубликованного на сайте британского правительства.
«Генеральная лицензия позволяет предоставлять страхование и перестрахование лицу, связанному с Россией, при условии соблюдения более широких ограничений и условий лицензии», - указывается в документе.
В марте Великобритания приравняла появление российских самолетов в воздушном пространстве королевства к уголовному преступлению. Правительство получило право задерживать такие суда. Это решение распространяется на самолеты, зарегистрированные в России; принадлежащие, эксплуатируемые или зафрахтованные физлицом, против которого введены авиационные санкции; принадлежащие, эксплуатируемые или зафрахтованные лицами, связанными с Россией (перечень таких лиц определен в местном законодательстве).
26 июля МИД Великобритании ввел санкции в отношении 29 губернаторов российских регионов, а также в отношении премьер-министра ДНР Виталия Хоценко и первого зампредседателя правительства ЛНР Владислава Кузнецова, министра юстиции России Константина Чуйченко и его заместителя Олега Свириденко, а также двух племянников бизнесмена Алишера Усманова.
В ответ на этого ранее сегодня российский МИД включил в санкционный список 39 британских политиков, бизнесменов и журналистов, которые «способствуют враждебному курсу Лондона, нацеленному на демонизацию нашей страны и ее международную изоляцию».
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