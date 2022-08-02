Белый дом назвал предложение России по обмену заключенными «несерьезным»

Бут был приговорен американским судом к 25 годам лишения свободы. Его признали виновным по нескольким пунктам, в том числе осудили за сговор с целью продажи оружия. Американская баскетболистка Грайнер была задержана в феврале 2022 г. по подозрению в попытке нелегально ввезти гашишное масло через аэропорт «Шереметьево». Уилан был задержан в Москве в конце 2018 г. по подозрению в шпионаже и сейчас отбывает 16-летний срок.