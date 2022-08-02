Белый дом назвал предложение России по обмену заключенными «несерьезным»
Администрация США получила встречное предложение от России по обмену заключенными, но считает его несерьезным. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Было сделано ответное предложение. Мы его не рассматриваем в качестве серьезного ответного предложения», — сказал пресс-секретарь (цитата по ТАСС). Она отметила, что США хотят провести с Россией «добросовестные переговоры». Однако контрпредложение от российской стороны, по ее словам, «было недобросовестным».
Карин Жан-Пьер отказалась раскрывать подробности обсуждаемой сделки. Ранее стало известно, что Вашингтон отправил Москве предложение по обмену россиянина Виктора Бута на американцев Бритни Грайнер и Пола Уилана.
Бут был приговорен американским судом к 25 годам лишения свободы. Его признали виновным по нескольким пунктам, в том числе осудили за сговор с целью продажи оружия. Американская баскетболистка Грайнер была задержана в феврале 2022 г. по подозрению в попытке нелегально ввезти гашишное масло через аэропорт «Шереметьево». Уилан был задержан в Москве в конце 2018 г. по подозрению в шпионаже и сейчас отбывает 16-летний срок.
28 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти США и России не достигли договоренностей по обмену. А спустя два дня телеканал СNN сообщил, что российская сторона потребовала обменять не только Бута, но и бывшего сотрудника спецслужб РФ Вадима Красикова, который в прошлом году был осужден за убийство в Германии.
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