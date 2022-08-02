Зеленский попросил горсовет Одессы рассмотреть идею сноса памятника Екатерине II
Власти Одессы должны рассмотреть петицию о замене памятника Екатерине II статуей американского актера Билли Херрингтона, следует из ответа президента Украины Владимира Зеленского на такое обращение, которое набрало более 25 000 голосов.
«Я обратился в Одесский городской совет с просьбой рассмотреть поднятые в петиции вопросы в соответствии с компетенцией. Также в письме мною отмечена важность защиты национальных интересов, проработки вопросов по очищению общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия», — цитирует пресс-служба президента Украины.
В мае мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что власти столицы приняли решение убрать с улиц города более 40 памятников, которые после демонтажа передадут в музей тоталитаризма. По его словам, у украинского общества есть запрос на исключение названий, связанных с Россией, однако новые названия «должны жить десятки, а то и сотни лет». Процесс переименования должен быть быстрым, но обоснованным, считает глава города.
В конце апреля кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект о выходе из соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств — участников СНГ в Великой Отечественной войне. Соглашение предусматривает, что его участники осуществляют мероприятия по сохранению памяти о погибших военнослужащих, содержанию и обустройству воинских захоронений и памятников, а также организуют освещение фактов о «бессмертном подвиге народов государств — участников СНГ в Великой Отечественной войне».
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