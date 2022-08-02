Зеленский попросил горсовет Одессы рассмотреть идею сноса памятника Екатерине II

В мае мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что власти столицы приняли решение убрать с улиц города более 40 памятников, которые после демонтажа передадут в музей тоталитаризма. По его словам, у украинского общества есть запрос на исключение названий, связанных с Россией, однако новые названия «должны жить десятки, а то и сотни лет». Процесс переименования должен быть быстрым, но обоснованным, считает глава города.