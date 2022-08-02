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Зеленский попросил горсовет Одессы рассмотреть идею сноса памятника Екатерине II

Ведомости

Власти Одессы должны рассмотреть петицию о замене памятника Екатерине II статуей американского актера Билли Херрингтона, следует из ответа президента Украины Владимира Зеленского на такое обращение, которое набрало более 25 000 голосов. 

«Я обратился в Одесский городской совет с просьбой рассмотреть поднятые в петиции вопросы в соответствии с компетенцией. Также в письме мною отмечена важность защиты национальных интересов, проработки вопросов по очищению общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия», — цитирует пресс-служба президента Украины. 

В мае мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что власти столицы приняли решение убрать с улиц города более 40 памятников, которые после демонтажа передадут в музей тоталитаризма. По его словам, у украинского общества есть запрос на исключение названий, связанных с Россией, однако новые названия «должны жить десятки, а то и сотни лет». Процесс переименования должен быть быстрым, но обоснованным, считает глава города.

В конце апреля кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект о выходе из соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств — участников СНГ в Великой Отечественной войне. Соглашение предусматривает, что его участники осуществляют мероприятия по сохранению памяти о погибших военнослужащих, содержанию и обустройству воинских захоронений и памятников, а также организуют освещение фактов о «бессмертном подвиге народов государств — участников СНГ в Великой Отечественной войне».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных