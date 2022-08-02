Помощник Медведева сообщил о взломе его страницы во «ВКонтакте»
Страницу зампреда Совбеза Дмитрия Медведева во «ВКонтакте» взломали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на помощника политика Олега Осипова.
«Последний пост в ВК, который публиковал Дмитрий Анатольевич, был посвящен поздравлению военных моряков с днем ВМФ. А с тем, кто взломал страницу, писал и публиковал удаленный пост, разберется администрация ВК и те, кому положено», — сообщает помощник Медведева.
Ранее на странице Медведева появилась запись, в которой политик рассуждает о возрождении СССР, геополитике и странах СНГ. Вскоре пост был удален. Сейчас последняя опубликованная запись на странице — поздравление Медведева с Днем Военно-Морского Флота.
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