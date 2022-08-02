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Помощник Медведева сообщил о взломе его страницы во «ВКонтакте»

Ведомости

Страницу зампреда Совбеза Дмитрия Медведева во «ВКонтакте» взломали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на помощника политика Олега Осипова.

«Последний пост в ВК, который публиковал Дмитрий Анатольевич, был посвящен поздравлению военных моряков с днем ВМФ. А с тем, кто взломал страницу, писал и публиковал удаленный пост, разберется администрация ВК и те, кому положено», — сообщает помощник Медведева.

Ранее на странице Медведева появилась запись, в которой политик рассуждает о возрождении СССР, геополитике и странах СНГ. Вскоре пост был удален. Сейчас последняя опубликованная запись на странице — поздравление Медведева с Днем Военно-Морского Флота.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных