Шойгу заявил об освобождении еще шести населенных пунктов в ДНР
В ходе освобождения территории Донецкой народной республики (ДНР) российские военные заняли еще шесть населенных пунктов, сообщил на селекторном совещании министр обороны Сергей Шойгу.
«После взятия под контроль территории ЛНР планово освобождается ДНР. За последнее время освобождены населенные пункты Григоровка, Берестовое, Стряповка, Покровское, Семигорье и Новолуганское. Под наш контроль перешла крупнейшая в Европе Углегорская теплоэлектростанция с проектной мощностью 3 600 МВт», — отметил Шойгу (цитата по «РИА Новости).
По его словам, за прошедший месяц российские военные сбили 34 украинских самолета, перехватили 39 ракет комплекса «Точка-У», а также 226 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства.
Шойгу отметил, что российские военные на Украине уничтожили 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, шесть пусковых установок и свыше 200 ракет РСЗО HIMARS, 33 американские гаубицы М777 и пять пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon.
В июле штаба территориальной обороны республики сообщил, что Союзные силы ДНР, ЛНР и подразделений российских войск освободили 254 населенных пункта в ДНР. В штабе также уточнили, что наступление идет по нескольким направлениям.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине, целью которой стала денацификация, демилитаризация и «освобождение» ЛНР и ДНР. 3 июля Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР. Шойгу отмечал, что был установлен полный контроль над Лисичанском и близлежайшими населенными пунктами, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.
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