Шойгу заявил об освобождении еще шести населенных пунктов в ДНР

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине, целью которой стала денацификация, демилитаризация и «освобождение» ЛНР и ДНР. 3 июля Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР. Шойгу отмечал, что был установлен полный контроль над Лисичанском и близлежайшими населенными пунктами, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.