Более 10 военных самолетов вылетели с японской базы США в сторону Тайваня

Самолет, на котором может находиться Пелоси, уже приземлился в аэропорту Суньшань в Тайбэе, столице Тайваня, в 22:43 по местному времени (17:43 мск), следует из данных сервиса Flightradar. Сегодня за движением борта через сайт наблюдали более 330 000 человек, в результате чего сервис перестал работать. Сейчас доступ к нему ограничен.