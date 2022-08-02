Более 10 военных самолетов вылетели с японской базы США в сторону Тайваня
Восемь истребителей F-15 и 5 самолетов-топливозаправщиков КС-135 поднялись в 14:00 мск с военной базы США Кадена на японской Окинаве в преддверии прибытия американского борта Spar19 на Тайвань, на котором, предположительно, находится спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, передают «РИА Новости» со ссылкой на японский телеканал NHK.
Согласно информации отделения минобороны Японии на Окинаве, к сегодняшнему вечеру всего на эту базу прилетели 22 самолета-заправщика этого типа. Как правило, их используют при операциях истребителей, связанных с многочасовыми перелетами, поскольку эти самолеты могут дозаправлять другие прямо в воздухе. СМИ уточняли, что такое большое количество самолетов-заправщиков является беспрецедентным.
Самолет, на котором может находиться Пелоси, уже приземлился в аэропорту Суньшань в Тайбэе, столице Тайваня, в 22:43 по местному времени (17:43 мск), следует из данных сервиса Flightradar. Сегодня за движением борта через сайт наблюдали более 330 000 человек, в результате чего сервис перестал работать. Сейчас доступ к нему ограничен.
Предполагается, что завтра Пелоси проведет встречу с президентом Тайваня Цай Инвэнь в 08:00 (03:00 мск) в законодательном юане, местном парламенте, после чего около 17:00 (12:00 мск) Пелоси покинет остров.
Официально МИД Тайваня не подтверждал информацию о возможном визите спикера палаты представителей, в анонсе визита Пелоси в страны Азии также не числилось посещение Тайваня: она должна была посетить только Сингапур, Южную Корею, Японию и Малайзию, из которой ее борт сегодня вылетел.
Китай считает Тайвань своей провинцией и потому выступает против любых контактов администрации острова со странами, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. Также в Китае отметили, что примут «серьезные меры» для защиты суверенитета страны и территориальной целостности.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.