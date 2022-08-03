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Лавров: визитом Пелоси на Тайвань США стремятся доказать свою безнаказанность

Ведомости

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. По его словам, такими действиями США хотят доказать всему миру свою безнаказанность.

Говоря о вчерашнем событии, Лавров упомянул ситуацию на Украине. «То, что это отражает ту самую линию, о которой мы говорим применительно к украинской ситуации, у меня сомнений не вызывает: это стремление доказать всем и вся свою безнаказанность и проявлять свою вседозволенность: что хочу, то и ворочу», — заявил министр по итогам переговоров в Мьянме (цитата по «РИА Новости»).

Он отметил, что не видит иных причин для прибытия Пелоси на Тайвань. По его словам, Вашингтон «прекрасно знает, что это значит для Китайской Народной Республики».

31 августа Нэнси Пелоси начала свое азиатское турне, в рамках которого официально были анонсированы визиты в Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию. Однако 2 августа она прилетела на Тайвань, несмотря на предупреждения китайских властей.

Пелоси заявила, что ее визит на остров является свидетельством поддержки США демократии на Тайване. А координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что поездка политика не противоречит принципу «одного Китая», которого придерживаются американские власти.

Китайский МИД, в свою очередь, выразил решительный протест в связи с прилетом Пелоси. А позже стало известно, что армия КНР проведет боевые учения в шести регионах, окружающих Тайвань.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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