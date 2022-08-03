Лавров: визитом Пелоси на Тайвань США стремятся доказать свою безнаказанность

Говоря о вчерашнем событии, Лавров упомянул ситуацию на Украине. «То, что это отражает ту самую линию, о которой мы говорим применительно к украинской ситуации, у меня сомнений не вызывает: это стремление доказать всем и вся свою безнаказанность и проявлять свою вседозволенность: что хочу, то и ворочу», — заявил министр по итогам переговоров в Мьянме (цитата по «РИА Новости»).