МИД России заявил о завершении эпохи сотрудничества с Западом

По его словам, нынешняя ситуация дает возможность «окончательного освобождения от остаточных иллюзий» и вывода России за рамки парадигмы «дружественного поглощения», из раза в раз воспроизводившейся западными странами после 1992 г. «Понятно, что возвращения к ситуации до 24 февраля в отношениях со странами Северной Америки и Европы не будет», — подчеркивает дипломат.