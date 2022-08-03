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МИД России заявил о завершении эпохи сотрудничества с Западом

Ведомости

Эпоха конструктивного взаимодействия России с западными странами бесповоротно завершена, заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин в своей статье, опубликованной на сайте журнала «Международная жизнь».

«Независимо от продолжительности и исхода СВО (специальной военной операции РФ на Украине), уже сейчас можно констатировать, что тридцатилетняя эпоха в целом конструктивного, хотя и небеспроблемного сотрудничества с Западом бесповоротно завершена», — пишет Дробинин в своей статье.

По его словам, нынешняя ситуация дает возможность «окончательного освобождения от остаточных иллюзий» и вывода России за рамки парадигмы «дружественного поглощения», из раза в раз воспроизводившейся западными странами после 1992 г. «Понятно, что возвращения к ситуации до 24 февраля в отношениях со странами Северной Америки и Европы не будет», — подчеркивает дипломат.

В конце мая глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отмечал, что Россия, если Запад захочет что-то предложить в плане восстановления отношений, серьезно подумает, нужно ли это ей. Официальная Москва, как подчеркивал он, будет полагаться только на себя и государства, ведущие независимую политику и доказавшие свою надежность.

5 марта правительство России утвердило список недружественных стран в ответ на западные санкции. В список вошли Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар, государства – члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань (Китай), Украина, Черногория, Швейцария, Япония.

Перечисленные страны и территории ранее ввели или же присоединились к санкциям в отношении России после начала специальной военной операции 24 февраля. Под ограничения попали некоторые российские банки, чиновники, бизнесмены и их семьи, депутаты Госдумы и министры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных