Глава Siemens заявил, что доставить турбину в Россию пока невозможно

По его словам, причина кроется в бездействии российской стороны. Документы со стороны Siemens же полностью готовы. «С нашей точки зрения, все документы, таможенные документы <...> готовы, но нам нужно участие клиента, то есть "Газпрома". Этого пока нет. Поэтому мы не может поставить это турбину, которая находится здесь уже более недели», — пояснил Брух (цитата по «РИА Новости»).