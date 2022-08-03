Глава Минсельхоза Крыма уволился после трех месяцев работы
Министр сельского хозяйства Крыма Юрий Мигаль ушел в отставку после трех месяцев работы, сообщает пресс-служба главы республики Сергей Аксенов.
«Согласно указу, министр сельского хозяйства РК Юрий Мигаль освобожден от занимаемой должности по собственному желанию», — говорится в сообщении. Кто займет его место, пока не сообщается.
Юрий Мигаль работал в аграрных предприятиях Крыма на разных должностях, трижды избирался депутатом Раздольненского районного совета. В 2014 г. он был назначен на пост главы муниципального образования Раздольненского района Республики Крым. В 2019 г. стал председателем комитета госсовета Крыма по аграрной политике и развитию сельских территорий.
24 ноября 2021 г. вице-премьер Крыма и по совместительству министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин подал в отставку по собственному желанию, писало агентство «Крыминформ» со ссылкой на региональный парламент. Он занимал должность министра сельского хозяйства с 2016 г., при этом в 2019 он также был назначен вице-премьером. Его место главы Минсельхоза Крыма занял Юрий Мигаль.
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