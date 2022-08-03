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Глава Минсельхоза Крыма уволился после трех месяцев работы

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Министр сельского хозяйства Крыма Юрий Мигаль ушел в отставку после трех месяцев работы, сообщает пресс-служба главы республики Сергей Аксенов.

«Согласно указу, министр сельского хозяйства РК Юрий Мигаль освобожден от занимаемой должности по собственному желанию», — говорится в сообщении. Кто займет его место, пока не сообщается.

Юрий Мигаль работал в аграрных предприятиях Крыма на разных должностях, трижды избирался депутатом Раздольненского районного совета. В 2014 г. он был назначен на пост главы муниципального образования Раздольненского района Республики Крым. В 2019 г. стал председателем комитета госсовета Крыма по аграрной политике и развитию сельских территорий.

24 ноября 2021 г. вице-премьер Крыма и по совместительству министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин подал в отставку по собственному желанию, писало агентство «Крыминформ» со ссылкой на региональный парламент. Он занимал должность министра сельского хозяйства с 2016 г., при этом в 2019 он также был назначен вице-премьером. Его место главы Минсельхоза Крыма занял Юрий Мигаль.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных