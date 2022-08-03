Глава Минсельхоза Крыма уволился после трех месяцев работы

24 ноября 2021 г. вице-премьер Крыма и по совместительству министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин подал в отставку по собственному желанию, писало агентство «Крыминформ» со ссылкой на региональный парламент. Он занимал должность министра сельского хозяйства с 2016 г., при этом в 2019 он также был назначен вице-премьером. Его место главы Минсельхоза Крыма занял Юрий Мигаль.