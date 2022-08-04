Зеленский заявил, что хочет «напрямую» поговорить с Си Цзиньпином
Президент Украины Владимир Зеленский хочет лично обсудить с лидером Китая Си Цзиньпином конфликт на Украине. Об этом он заявил в интервью изданию South China Morning Post.
«Я хотел бы поговорить напрямую. У меня был один разговор с Си Цзиньпином, который состоялся год назад», — сказал Зеленский.
По его словам, с начала спецоперации Украина не раз официально просила о переговорах с Китаем, однако встречи глав государств так и не случилось. «Хотя я считаю, что это было бы полезно», — подчеркнул Зеленский.
Президент Украины также отметил, что Китай является ключевым экономическим партнером России, поэтому, по его мнению, страна могла бы оказать серьезное влияние на РФ и «поставить ее на место». При этом он выразил понимание относительно желания Пекина сохранить нейтралитет в украинском вопросе.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. В Китае воздержались от осуждения действий РФ и отметили, что важную роль в разжигании конфликта сыграл Запад. Вместе с тем страна не раз выступала за мирное урегулирование ситуации и подчеркивала, что сторонам необходимо сесть за стол переговоров.
Китай также не стал присоединяться к санкциям против России и критиковал западные страны за введение ограничительных мер. По словам председателя комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности Китая (CBIRC) Го Шуцина, односторонние санкции не позволяют эффективно решать проблемы. Но при этом они создают трудности для потребителей и риск мирового кризиса.
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