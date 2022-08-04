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Зеленский заявил, что хочет «напрямую» поговорить с Си Цзиньпином

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский хочет лично обсудить с лидером Китая Си Цзиньпином конфликт на Украине. Об этом он заявил в интервью изданию South China Morning Post.

«Я хотел бы поговорить напрямую. У меня был один разговор с Си Цзиньпином, который состоялся год назад», — сказал Зеленский.

По его словам, с начала спецоперации Украина не раз официально просила о переговорах с Китаем, однако встречи глав государств так и не случилось. «Хотя я считаю, что это было бы полезно», — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины также отметил, что Китай является ключевым экономическим партнером России, поэтому, по его мнению, страна могла бы оказать серьезное влияние на РФ и «поставить ее на место». При этом он выразил понимание относительно желания Пекина сохранить нейтралитет в украинском вопросе.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. В Китае воздержались от осуждения действий РФ и отметили, что важную роль в разжигании конфликта сыграл Запад. Вместе с тем страна не раз выступала за мирное урегулирование ситуации и подчеркивала, что сторонам необходимо сесть за стол переговоров.

Китай также не стал присоединяться к санкциям против России и критиковал западные страны за введение ограничительных мер. По словам председателя комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности Китая (CBIRC) Го Шуцина, односторонние санкции не позволяют эффективно решать проблемы. Но при этом они создают трудности для потребителей и риск мирового кризиса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных