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МИД вызвал посла Норвегии из-за поведения консула страны в отеле Мурманска

Ведомости

Министерство иностранных дел России вызвало посла Норвегии в стране Рюне Ресаланда из-за «недопустимого» поведения и «русофобских высказываний» сотрудницы норвежского консула Элисабет Эллингсен в отеле Мурманска, следует из заявления внешнеполитического ведомства.

«Отметили, что заявление МИД Норвегии с выражением сожаления по поводу этого возмутительного инцидента принято нами к сведению. Вместе с тем подчеркнули, что после произошедшего пребывание Эллингсен на территории Российской Федерации невозможно», — говорится в заявлении.

30 июля Telegram-канал Mash опубликовал видео, на котором женщина говорит сотруднику гостиницы, что «ненавидит русских». По данным авторов канала, поводом для конфликта стала просьба менеджеров отеля подождать, пока горничные закончат уборку в номере. Позже выяснилось, что женщина на видео — это сотрудница консульства Норвегии по административным вопросам Элисабет Эллингсен. 

После инцидента представитель пресс-службы МИД Норвегии Тува Ронес Богснес заявила, что внешнеполитическое ведомство королества «глубоко сожалеет об этом инциденте». «Выраженные чувства никоим образом не отражают норвежскую политику или отношение норвежцев к России и русскому народу», — отмечала она. 

По мнению официального представителя российского МИДа Марии Захаровой, в словах сотрудницы норвежского консульства «явно прозвучала ненависть к одной национальности и нескрываемое национальное превосходство».

«Я ненавижу русских. Я из Скандинавии, не как какая-нибудь русская женщина, я привыкла к чистым номерам»», — процитировала Захарова Эллингсен. Внешнеполитическое ведомство прорабатывает варианты реакции «на этот возмутительный акт ненависти, национализма и ксенофобии», отмечала дипломат.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных