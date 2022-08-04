МИД вызвал посла Норвегии из-за поведения консула страны в отеле Мурманска

«Отметили, что заявление МИД Норвегии с выражением сожаления по поводу этого возмутительного инцидента принято нами к сведению. Вместе с тем подчеркнули, что после произошедшего пребывание Эллингсен на территории Российской Федерации невозможно», — говорится в заявлении.