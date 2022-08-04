МИД вызвал посла Норвегии из-за поведения консула страны в отеле Мурманска
Министерство иностранных дел России вызвало посла Норвегии в стране Рюне Ресаланда из-за «недопустимого» поведения и «русофобских высказываний» сотрудницы норвежского консула Элисабет Эллингсен в отеле Мурманска, следует из заявления внешнеполитического ведомства.
«Отметили, что заявление МИД Норвегии с выражением сожаления по поводу этого возмутительного инцидента принято нами к сведению. Вместе с тем подчеркнули, что после произошедшего пребывание Эллингсен на территории Российской Федерации невозможно», — говорится в заявлении.
30 июля Telegram-канал Mash опубликовал видео, на котором женщина говорит сотруднику гостиницы, что «ненавидит русских». По данным авторов канала, поводом для конфликта стала просьба менеджеров отеля подождать, пока горничные закончат уборку в номере. Позже выяснилось, что женщина на видео — это сотрудница консульства Норвегии по административным вопросам Элисабет Эллингсен.
После инцидента представитель пресс-службы МИД Норвегии Тува Ронес Богснес заявила, что внешнеполитическое ведомство королества «глубоко сожалеет об этом инциденте». «Выраженные чувства никоим образом не отражают норвежскую политику или отношение норвежцев к России и русскому народу», — отмечала она.
По мнению официального представителя российского МИДа Марии Захаровой, в словах сотрудницы норвежского консульства «явно прозвучала ненависть к одной национальности и нескрываемое национальное превосходство».
«Я ненавижу русских. Я из Скандинавии, не как какая-нибудь русская женщина, я привыкла к чистым номерам»», — процитировала Захарова Эллингсен. Внешнеполитическое ведомство прорабатывает варианты реакции «на этот возмутительный акт ненависти, национализма и ксенофобии», отмечала дипломат.
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