Захарова обвинила сотрудницу консульства Норвегии в ненависти к русским

По ее словам, Эллингсен допустила такие высказывания после просьбы менеджера отеля подождать, пока уберут ее номер. По мнению Захаровой, в словах сотрудницы норвежского консульства «явно прозвучала ненависть к одной национальности и нескрываемое национальное превосходство». Внешнеполитическое ведомство прорабатывает варианты реакции «на этот возмутительный акт ненависти, национализма и ксенофобии».