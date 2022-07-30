Захарова обвинила сотрудницу консульства Норвегии в ненависти к русским
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент в мурманском отеле с участием норвежского консула, которая заявила, что «ненавидит русских». Ведомство намерено отреагировать на случившееся.
Захарова в своей публикации в Telegram-канале сослалась на видео Telegram-канала Mash из отеля, где останавливалась сотрудница консульства Норвегии по административным вопросам Элисабет Эллингсен.
«Я ненавижу русских. Я из Скандинавии, не как какая-нибудь русская женщина, я привыкла к чистым номерам»», — процитировала Захарова Эллингсен.
По ее словам, Эллингсен допустила такие высказывания после просьбы менеджера отеля подождать, пока уберут ее номер. По мнению Захаровой, в словах сотрудницы норвежского консульства «явно прозвучала ненависть к одной национальности и нескрываемое национальное превосходство». Внешнеполитическое ведомство прорабатывает варианты реакции «на этот возмутительный акт ненависти, национализма и ксенофобии».