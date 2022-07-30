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Захарова обвинила сотрудницу консульства Норвегии в ненависти к русским

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент в мурманском отеле с участием норвежского консула, которая заявила, что «ненавидит русских». Ведомство намерено отреагировать на случившееся. 

Захарова в своей публикации в Telegram-канале сослалась на видео Telegram-канала Mash из отеля, где останавливалась сотрудница консульства Норвегии по административным вопросам Элисабет Эллингсен. 

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«Я ненавижу русских. Я из Скандинавии, не как какая-нибудь русская женщина, я привыкла к чистым номерам»», — процитировала Захарова Эллингсен. 

По ее словам, Эллингсен допустила такие высказывания после просьбы менеджера отеля подождать, пока уберут ее номер. По мнению Захаровой, в словах сотрудницы норвежского консульства «явно прозвучала ненависть к одной национальности и нескрываемое национальное превосходство». Внешнеполитическое ведомство прорабатывает варианты реакции «на этот возмутительный акт ненависти, национализма и ксенофобии».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных