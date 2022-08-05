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Политика

Китай введет санкции против Пелоси и ее родственников

Ведомости

МИД Китая пообещал ввести санкции против спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и ее родственников. Причиной стал визит Пелоси на Тайвань в начале августа. Об этом сообщается на сайте дипломатического ведомства. 

«На основании соответствующего законодательства КНР китайская сторона приняла решение наложить санкции на Пелоси и ее ближайших родственников после ее провокационных действий», — говорится в заявлении. 

В МИД КНР назвали действия Пелоси «жестким вмешательством во внутреннюю политику Китая». Также в заявлении отмечается, что американский политик пренебрегла принципом «одного Китая» и поставила под угрозу «мир и стабильность» в Тайваньском проливе. 

В Китае считают Тайвань своей провинцией, поэтому правительство КНР выступает против любых контактов администрации острова со странами, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа, несмотря на протест Китая. По ее словам, она прилетела на остров, чтобы засвидетельствовать поддержку США демократии на Тайване. В Белом доме заявили, что поездка Пелоси не противоречит политике «одного Китая», которой в том числе придерживаются и США. 3 августа политик покинула островное государство. МИД Китая не раз заявлял, что шаг Пелоси обернется «серьезными последствиями». 

Спустя сутки после этого визит Пелоси прокомментировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он назвал поездку спикера «нормальной и рутинной» и отметил, что у Китая нет причин вести агрессивную политику. К снижению напряженности также призвали в Еврокомиссии. Там подчеркнули, что Евросоюз придерживается политики «одного Китая», но в то же время «поддерживает дружественные отношения и тесное сотрудничество с островом». 

С заявлением выступили страны G7. Они выразили беспокойство по поводу военных учений китайской армии в акваториях вокруг Тайваня. Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин сообщила, что заявление содержало искаженные факты и оправдания нарушению США суверенитета Китая. В результате Пекин отменил встречу между главами МИД КНР и Японии в Пномпене.

Российские же власти назвали визит американского политика «чистой провокацией». Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле считают, что никакие политические цели «​​не могут достигаться такими провокационными шагами». Действия США также осудил МИД России. Позже поездку Пелоси прокомментировал глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, такими действиями США хотят доказать всему миру свою безнаказанность. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных