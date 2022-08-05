Путин ввел ограничения против инвесторов из недружественных стран
Президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями других стран. Указ вводит запрет до конца года для инвесторов из недружественных стран, владеющих акциями и долями российских стратегических предприятий и акционерных обществ, совершать с ними сделки.
«Установить, что до 31 декабря 2022 г. запрещается совершение сделок, влекущих за собой прямо или косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и распоряжения ценными бумагами российских юридических лиц, долями, составляющими уставные капиталы российских юридических лиц, на основании которых реализуются инвестиционные проекты на территории РФ, при условии, что данные ценные бумаги, доли, права и и обязанности принадлежат иностранным лицам», – говорится в документе.
В документе отмечается, что введенные ограничения затрагивают сделки с акциями, составляющими уставные капиталы акционерных обществ, включенных в перечень стратегических предприятий и акционерных обществ. Ограничения также затрагивают операции с акциями, долями, которые составляют уставные капиталы хозяйственных обществ, в которых акционерные общества прямо или косвенно владеют акциями и долями.
Ограничения также затрагивают операции с бумагами российских банков, компаний - производителей оборудования для организаций ТЭКа, производителей и поставщиков электроэнергии, компаний по переработке нефти и др. Правительству и ЦБ поручено подготовить полный перечень организаций в течение десяти дней.
В документе подчеркивается, что все сделки, совершенные в обход данного указа, будут признаны недействительными. Операции, попадающие под ограничения, могут быть совершены на основании специального решения президента.
В тексте указа отмечается, что ограничения вводятся в связи с недружественными действиями США и других государств, нарушающими международное право, и направлены на защиту интересов РФ.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.