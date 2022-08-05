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Путин ввел ограничения против инвесторов из недружественных стран

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями других стран. Указ вводит запрет до конца года для инвесторов из недружественных стран, владеющих акциями и долями российских стратегических предприятий и акционерных обществ, совершать с ними сделки.

«Установить, что до 31 декабря 2022 г. запрещается совершение сделок, влекущих за собой прямо или косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и распоряжения ценными бумагами российских юридических лиц, долями, составляющими уставные капиталы российских юридических лиц, на основании которых реализуются инвестиционные проекты на территории РФ, при условии, что данные ценные бумаги, доли, права и и обязанности принадлежат иностранным лицам», – говорится в документе.

В документе отмечается, что введенные ограничения затрагивают сделки с акциями, составляющими уставные капиталы акционерных обществ, включенных в перечень стратегических предприятий и акционерных обществ. Ограничения также затрагивают операции с акциями, долями, которые составляют уставные капиталы хозяйственных обществ, в которых акционерные общества прямо или косвенно владеют акциями и долями.

Ограничения также затрагивают операции с бумагами российских банков, компаний - производителей оборудования для организаций ТЭКа, производителей и поставщиков электроэнергии, компаний по переработке нефти и др. Правительству и ЦБ поручено подготовить полный перечень организаций в течение десяти дней.

В документе подчеркивается, что все сделки, совершенные в обход данного указа, будут признаны недействительными. Операции, попадающие под ограничения, могут быть совершены на основании специального решения президента.

В тексте указа отмечается, что ограничения вводятся в связи с недружественными действиями США и других государств, нарушающими международное право, и направлены на защиту интересов РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных