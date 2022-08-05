Путин ввел ограничения против инвесторов из недружественных стран

«Установить, что до 31 декабря 2022 г. запрещается совершение сделок, влекущих за собой прямо или косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и распоряжения ценными бумагами российских юридических лиц, долями, составляющими уставные капиталы российских юридических лиц, на основании которых реализуются инвестиционные проекты на территории РФ, при условии, что данные ценные бумаги, доли, права и и обязанности принадлежат иностранным лицам», – говорится в документе.