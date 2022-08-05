Посольство Латвии приостановило выдачу виз россиянам

Накануне глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу предложил включить в следующий пакет санкций запрет на выдачу россиянам въездных виз в Евросоюз. По его словам, Россия должна быть еще больше «изолирована» от других стран. Эта мера должна быть включена в новый пакет санкций против России, который будет согласован в конце августа, добавил он.