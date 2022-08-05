Посольство Латвии приостановило выдачу виз россиянам
Посольство Латвии в России на неопределенный срок приостановило прием заявлений от россиян на получение визы, говорится в сообщении пресс-службы дипмиссии.
«В связи с международной ситуацией в посольстве Латвийской Республики в Российской Федерации на неопределенный срок приостановлен прием заявлений на получение визы для граждан Российской Федерации», — говорится в сообщении.
В Twitter дипмиссии также указано, что исключением станет участие в похоронах близкого родственника.
Накануне глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу предложил включить в следующий пакет санкций запрет на выдачу россиянам въездных виз в Евросоюз. По его словам, Россия должна быть еще больше «изолирована» от других стран. Эта мера должна быть включена в новый пакет санкций против России, который будет согласован в конце августа, добавил он.
В конце июля Эстония прекратила выдачу учебных виз и вида на жительство россиянам. Уточнялось, что граждане России и Белоруссии не смогут регистрировать документы на краткосрочное трудоустройство и ходатайствовать о долгосрочной эстонской визе, даже если у них есть основания для законного пребывания в стране от другого государства Евросоюза.
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