Кабмин Украины одобрил конфискацию 903 российских активов
Правительство Украины утвердило указ президента страны Владимира Зеленского об изъятии в пользу государства 903 российских активов, сообщается на сайте кабмина страны.
«Сегодня правительство утвердило указ президента, которым предлагается конфискация 903 объектов, принадлежащих именно российскому государству. 79 позиций — это корпоративные права, 824 позиции — имущество», – заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Помимо активов, принадлежащих российскому государству, Киев планирует конфисковать принадлежащие подсанкционным гражданам и компаниям из России активы, а также активы российских банков. Кроме того, Украина намерена добиваться конфискации российских активов за рубежом.
10 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии собственности Российской Федерации и ее резидентов. В соответствии с положениями закона принудительное изъятие объектов российской собственности будет осуществляться без какой-либо компенсации ее стоимости. В начале апреля Верховная рада приняла закон, расширяющий конфискацию имущества также на всех, кто поддерживает проведение спецоперации на территории Украины, включая ее граждан. Общая сумма арестованных на Украине активов России и ее граждан достигла в июле 33 млрд руб.
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