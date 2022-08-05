Кабмин Украины одобрил конфискацию 903 российских активов

10 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии собственности Российской Федерации и ее резидентов. В соответствии с положениями закона принудительное изъятие объектов российской собственности будет осуществляться без какой-либо компенсации ее стоимости. В начале апреля Верховная рада приняла закон, расширяющий конфискацию имущества также на всех, кто поддерживает проведение спецоперации на территории Украины, включая ее граждан. Общая сумма арестованных на Украине активов России и ее граждан достигла в июле 33 млрд руб.