АТОР сообщила о приостановке приема документов для туристических виз в Болгарию

Документы также нельзя подать и через визовые центры Болгарии в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, которые перестали принимать заявления с оплатой консульского сбора с 25 марта по «техническим причинам». Документы тогда могли подать только те, кто был освобожден от уплаты консульского сбора, то есть близкие родственники россиян, имеющих вид на жительство в Болгарии, дети до 6 лет, а также члены официальных делегаций.