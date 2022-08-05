АТОР сообщила о приостановке приема документов для туристических виз в Болгарию
Консульство Болгарии известило российских туроператоров о том, что приостанавливает прием документов на туристические визы, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР). Уточняется, что это решение носит временный характер, однако неизвестно, когда прием документов возобновится.
Причиной этому — решение российского МИД объявить персонами нон грата 14 дипломатов Болгарии в ответ на высылку 70 сотрудников российской дипмиссии в республике, а также приостановку работы генконсульства в Русе.
Документы также нельзя подать и через визовые центры Болгарии в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, которые перестали принимать заявления с оплатой консульского сбора с 25 марта по «техническим причинам». Документы тогда могли подать только те, кто был освобожден от уплаты консульского сбора, то есть близкие родственники россиян, имеющих вид на жительство в Болгарии, дети до 6 лет, а также члены официальных делегаций.
28 июня стало известно, что София высылает 70 дипломатов и технических работников посольства России, ранее обвиненных властями страны в деятельности, угрожающей национальной безопасности Болгарии. Суть претензий не уточнялась.
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