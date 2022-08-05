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АТОР сообщила о приостановке приема документов для туристических виз в Болгарию

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Консульство Болгарии известило российских туроператоров о том, что приостанавливает прием документов на туристические визы, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР). Уточняется, что это решение носит временный характер, однако неизвестно, когда прием документов возобновится. 

Причиной этому — решение российского МИД объявить персонами нон грата 14 дипломатов Болгарии в ответ на высылку 70 сотрудников российской дипмиссии в республике, а также приостановку работы генконсульства в Русе. 

Документы также нельзя подать и через визовые центры Болгарии в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, которые перестали принимать заявления с оплатой консульского сбора с 25 марта по «техническим причинам». Документы тогда могли подать только те, кто был освобожден от уплаты консульского сбора, то есть близкие родственники россиян, имеющих вид на жительство в Болгарии, дети до 6 лет, а также члены официальных делегаций. 

28 июня стало известно, что София высылает 70 дипломатов и технических работников посольства России, ранее обвиненных властями страны в деятельности, угрожающей национальной безопасности Болгарии. Суть претензий не уточнялась. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных