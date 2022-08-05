Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи завершились

В начале встречи Путин сообщил, что «Турецкий поток» является одним из важнейших путей поставки российского газа в Европу, и поблагодарил турецкую сторону за то, что трубопровод работает бесперебойно. Кроме того, Путин лично поблагодарил Эрдогана за его роль в достижении договоренностей по зерновому вопросу, благодаря чему стала возможна отправка зерна из ранее заблокированных украинских портов.