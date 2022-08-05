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Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи завершились

Ведомости

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи завершились, сообщает агентство «РИА Новости». Уточняется, что встреча в закрытом режиме продлилась более 4 часов. 

В ходе переговоров стороны приняли совместное заявление о развитии торгово-экономических связей России и Турции, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В частности, они обозначили необходимость полного выполнения стамбульских соглашений по продуктовой сделке. Песков уточнил, что по итогам встречи никаких документов, в том числе меморандума о сотрудничестве, подписывать не планировалось.

В начале встречи Путин сообщил, что «Турецкий поток» является одним из важнейших путей поставки российского газа в Европу, и поблагодарил турецкую сторону за то, что трубопровод работает бесперебойно. Кроме того, Путин лично поблагодарил Эрдогана за его роль в достижении договоренностей по зерновому вопросу, благодаря чему стала возможна отправка зерна из ранее заблокированных украинских портов. 

Эрдоган, в свою очередь, отметил важность бесперебойного строительства АЭС «Аккую». Также в начале встречи он сообщил о намерении обсудить ситуацию вокруг Сирии. 

В предыдущий раз лидеры двух стран встречались в Тегеране 19 июля. Тогда они обсудили борьбу с международным терроризмом и ситуацию в Сирии. Последняя их встреча в Сочи состоялась 29 сентября 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных