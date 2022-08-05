Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи завершились
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи завершились, сообщает агентство «РИА Новости». Уточняется, что встреча в закрытом режиме продлилась более 4 часов.
В ходе переговоров стороны приняли совместное заявление о развитии торгово-экономических связей России и Турции, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В частности, они обозначили необходимость полного выполнения стамбульских соглашений по продуктовой сделке. Песков уточнил, что по итогам встречи никаких документов, в том числе меморандума о сотрудничестве, подписывать не планировалось.
В начале встречи Путин сообщил, что «Турецкий поток» является одним из важнейших путей поставки российского газа в Европу, и поблагодарил турецкую сторону за то, что трубопровод работает бесперебойно. Кроме того, Путин лично поблагодарил Эрдогана за его роль в достижении договоренностей по зерновому вопросу, благодаря чему стала возможна отправка зерна из ранее заблокированных украинских портов.
Эрдоган, в свою очередь, отметил важность бесперебойного строительства АЭС «Аккую». Также в начале встречи он сообщил о намерении обсудить ситуацию вокруг Сирии.
В предыдущий раз лидеры двух стран встречались в Тегеране 19 июля. Тогда они обсудили борьбу с международным терроризмом и ситуацию в Сирии. Последняя их встреча в Сочи состоялась 29 сентября 2021 г.
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