Песков: Путин не обсуждал с Эрдоганом закупку беспилотников Bayraktar

Сейчас турецкие беспилотники Baykar в боевых действиях использует Украина. Страна начала закупать беспилотники Bayraktar TB2 еще в 2019 г. В конце сентября 2021 г. Украина и компания – производитель дронов Bayraktar подписали меморандум о строительстве в Киевской области совместного центра по обслуживанию и модернизации аппаратов.