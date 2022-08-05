Песков: Путин не обсуждал с Эрдоганом закупку беспилотников Bayraktar
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган не обсуждали закупку турецких беспилотников Bayraktar, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
«Нет», — ответил представитель Кремля на вопрос, обсуждались ли на переговорах вопросы, связанные с турецкими беспилотниками.
В конце июля Эрдоган заявил, что Россия выразила желание сотрудничать с турецким производителем беспилотных летательных аппаратов. «Путин сказал мне, что хочет работать с компанией Bayraktar», – сказал тогда Эрдоган.
Сейчас турецкие беспилотники Baykar в боевых действиях использует Украина. Страна начала закупать беспилотники Bayraktar TB2 еще в 2019 г. В конце сентября 2021 г. Украина и компания – производитель дронов Bayraktar подписали меморандум о строительстве в Киевской области совместного центра по обслуживанию и модернизации аппаратов.
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