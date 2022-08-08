Генпрокурор обвинил «Азов» в использовании запрещенных методов ведения войны

Он уточнил, что боевики формирования пытали и убивали мирных жителей, в том числе и детей, нападали на гражданские объекты, а также минировали места пребывания мирных жителей. Генпрокурор подчеркнул, что во время заседания суда выступили правозащитники, журналисты и общественные деятели, которые представили видео- и аудиоматериалы, а также показания очевидцев, подтверждающие действия нацбатальона.