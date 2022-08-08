Генпрокурор обвинил «Азов» в использовании запрещенных методов ведения войны
Украинский нацбатальон «Азов» (запрещен в РФ, признан террористической организацией) использует запрещенные методы ведения войны, в том числе применяют пытки и убийства мирных граждан. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал генпрокурор России Игорь Краснов.
Он объяснил, почему ранее «Азов» был признан в России экстремистской организацией. По словам Краснова, прокуратура собрала доказательства, что нацбатальон совершал преступления «экстремистской и террористической направленности».
«Установлены факты применения членами "Азова" запрещенных средств и методов ведения войны. В ходе этой работы мы однозначно пришли к выводам о деятельности "Азова" как националистического формирования, основанного на нацистской идеологии и поддерживающего запрещенные в России экстремистские организации», — подытожил Краснов.
Он уточнил, что боевики формирования пытали и убивали мирных жителей, в том числе и детей, нападали на гражданские объекты, а также минировали места пребывания мирных жителей. Генпрокурор подчеркнул, что во время заседания суда выступили правозащитники, журналисты и общественные деятели, которые представили видео- и аудиоматериалы, а также показания очевидцев, подтверждающие действия нацбатальона.
2 августа Верховный суд РФ признал «Азов» террористической организацией и запретил ее деятельность в России. Процесс прошел частично в закрытом режиме. Теперь участие в организации уголовно наказуемо: организаторам грозит вплоть до пожизненного лишения свободы, а рядовым участникам — до 20 лет. Имущество террористической организации или ее филиала подлежит конфискации.
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