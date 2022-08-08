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Генпрокурор обвинил «Азов» в использовании запрещенных методов ведения войны

Ведомости

Украинский нацбатальон «Азов» (запрещен в РФ, признан террористической организацией) использует запрещенные методы ведения войны, в том числе применяют пытки и убийства мирных граждан. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал генпрокурор России Игорь Краснов. 

Он объяснил, почему ранее «Азов» был признан в России экстремистской организацией. По словам Краснова, прокуратура собрала доказательства, что нацбатальон совершал преступления «экстремистской и террористической направленности». 

«Установлены факты применения членами "Азова" запрещенных средств и методов ведения войны. В ходе этой работы мы однозначно пришли к выводам о деятельности "Азова" как националистического формирования, основанного на нацистской идеологии и поддерживающего запрещенные в России экстремистские организации», — подытожил Краснов. 

Он уточнил, что боевики формирования пытали и убивали мирных жителей, в том числе и детей, нападали на гражданские объекты, а также минировали места пребывания мирных жителей. Генпрокурор подчеркнул, что во время заседания суда выступили правозащитники, журналисты и общественные деятели, которые представили видео- и аудиоматериалы, а также показания очевидцев, подтверждающие действия нацбатальона. 

2 августа Верховный суд РФ признал «Азов» террористической организацией и запретил ее деятельность в России. Процесс прошел частично в закрытом режиме. Теперь участие в организации уголовно наказуемо: организаторам грозит вплоть до пожизненного лишения свободы, а рядовым участникам — до 20 лет. Имущество террористической организации или ее филиала подлежит конфискации.   

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных