Зеленский призвал западные страны запретить въезд для россиян

При этом украинский лидер считает, что запретить въезд в западные страны нужно даже тем россиянам, кто уехал из страны и выступил против действий властей. По мнению Зеленского, ответственность за начало спецоперации на Украине несет «все население» России. «Это население выбрало это правительство, и они не борются с ним, не спорят с ним, не кричат на него», — пояснил он.