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Зеленский призвал западные страны запретить въезд для россиян

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что западным странам следует закрыть въезд для всех россиян на один год, чтобы противодействовать спецоперации. Такое мнение он высказал в интервью газете The Washington Post.

«Россияне должны жить в своем мире до тех пор, пока не сменят свою философию», — заявил Зеленский. Он отметил, что закрытие границ станет «самой важной санкцией». 

При этом украинский лидер считает, что запретить въезд в западные страны нужно даже тем россиянам, кто уехал из страны и выступил против действий властей. По мнению Зеленского, ответственность за начало спецоперации на Украине несет «все население» России. «Это население выбрало это правительство, и они не борются с ним, не спорят с ним, не кричат на него», — пояснил он.

24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.

В ответ на действия России страны ЕС, США и Канада ввели масштабные санкции против страны. А в последнее власти ряда западных стран приняли меры, которые затрудняют въезд россиян в ЕС. Так, выдачу шенгенских виз уже приостановили Бельгия, Эстония, Литва, Латвия, Чехия, Словакия, Нидерланды, Мальта и Дания.

Также о введении ограничений задумались в Финляндии. Накануне глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер заявил, что власти страны собираются ограничить транзитный туризм из России в Европу. По его словам, некоторые путешественники используют Финляндию как «транзитную зону» на пути к другим странам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных