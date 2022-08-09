Зеленский призвал западные страны запретить въезд для россиян
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что западным странам следует закрыть въезд для всех россиян на один год, чтобы противодействовать спецоперации. Такое мнение он высказал в интервью газете The Washington Post.
«Россияне должны жить в своем мире до тех пор, пока не сменят свою философию», — заявил Зеленский. Он отметил, что закрытие границ станет «самой важной санкцией».
При этом украинский лидер считает, что запретить въезд в западные страны нужно даже тем россиянам, кто уехал из страны и выступил против действий властей. По мнению Зеленского, ответственность за начало спецоперации на Украине несет «все население» России. «Это население выбрало это правительство, и они не борются с ним, не спорят с ним, не кричат на него», — пояснил он.
24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.
В ответ на действия России страны ЕС, США и Канада ввели масштабные санкции против страны. А в последнее власти ряда западных стран приняли меры, которые затрудняют въезд россиян в ЕС. Так, выдачу шенгенских виз уже приостановили Бельгия, Эстония, Литва, Латвия, Чехия, Словакия, Нидерланды, Мальта и Дания.
Также о введении ограничений задумались в Финляндии. Накануне глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер заявил, что власти страны собираются ограничить транзитный туризм из России в Европу. По его словам, некоторые путешественники используют Финляндию как «транзитную зону» на пути к другим странам.
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