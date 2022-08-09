Премьер-министр Эстонии призвала прекратить выдачу шенгенских виз россиянам

Она добавила, что после начала спецоперации на Украине Европа закрыла авиасообщение с Россией. Но из-за того, что страны Евросоюза продолжают выдавать шенгенские визы россиянам, «страдают» граничащие с Россией страны — Финляндия, Эстония и Латвия. Они становятся единственными сухопутными точками въезда в Европу. «Пора покончить с туризмом из России прямо сейчас», — подытожила премьер Эстонии.