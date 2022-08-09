Премьер-министр Эстонии призвала прекратить выдачу шенгенских виз россиянам
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что россиян следует лишить «привилегии» посещать Европу. Такое мнение она высказала в своем Twitter-аккаунте.
«Прекратите выдачу туристических виз россиянам. Посещение Европы — это привилегия, а не право человека», — написала Каллас.
Она добавила, что после начала спецоперации на Украине Европа закрыла авиасообщение с Россией. Но из-за того, что страны Евросоюза продолжают выдавать шенгенские визы россиянам, «страдают» граничащие с Россией страны — Финляндия, Эстония и Латвия. Они становятся единственными сухопутными точками въезда в Европу. «Пора покончить с туризмом из России прямо сейчас», — подытожила премьер Эстонии.
Ранее с предложением запретить россиянам въезд в западные страны выступил президент Украины Владимир Зеленский. По словам украинского лидера, изоляция станет «самой важной санкцией» для граждан России.
После начала спецоперации власти нескольких стран ЕС приняли меры, которые затрудняют въезд россиян в Европу. Так, выдачу шенгенских виз уже приостановили Бельгия, Эстония, Литва, Латвия, Чехия, Словакия, Нидерланды, Мальта и Дания.
Также о введении ограничений задумались в Финляндии. Накануне глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер заявил, что власти страны собираются ограничить транзитный туризм из России в Европу. По его словам, некоторые путешественники используют Финляндию как «транзитную зону» на пути к другим странам.
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