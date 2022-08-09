Путин и президент Израиля обсудили двустороннее сотрудничество и агентство «Сохнут»

Помимо этого главы государств обсудили двустороннее сотрудничество в гуманитарной сфере с учетом «богатого исторического наследия» в отношениях между странами. «Говорилось о решающем вкладе Красной Армии в Победу над нацизмом и спасение еврейского народа от истребления в ходе Великой Отечественной войны, а также о позитивной роли евреев в общественной и культурной жизни России», — отметили в пресс-службе.