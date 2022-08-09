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Политика

Путин и президент Израиля обсудили двустороннее сотрудничество и агентство «Сохнут»

Ведомости

Президенты России и Израиля Владимир Путин и Ицхак Герцог провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили двусторонне сотрудничество, а также ситуацию с работой в России еврейского агентства «Сохнут», передает пресс-служба Кремля.

«Затронута проблематика функционирования в Российской Федерации организации, представляющей интересы еврейского агентства «Сохнут». Условлено, что контакты на этот счёт будут продолжены по линии соответствующих ведомств обеих стран», — говорится в сообщении.

Помимо этого главы государств обсудили двустороннее сотрудничество в гуманитарной сфере с учетом «богатого исторического наследия» в отношениях между странами. «Говорилось о решающем вкладе Красной Армии в Победу над нацизмом и спасение еврейского народа от истребления в ходе Великой Отечественной войны, а также о позитивной роли евреев в общественной и культурной жизни России», — отметили в пресс-службе. 

В конце июля московское управление Минюста обратилось в Басманный суд с просьбой ликвидировать агентство «Сохнут». Отмечалось, что у ведомства есть претензии к организации из-за нарушения российского законодательства. На следующий день премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что власти страны отправят в Россию делегацию для решения возникшей проблемы. Премьер-министр пояснил, что страна придает большое значение работе «Сохнута».

Позже появилась информация, что российские власти хотят ликвидировать агентство, поскольку оно организует «утечку мозгов» из страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг это сообщение. По его словам, ситуация с «Сохнутом» связана с соблюдением российских законов. Он уточнил, что эту проблему не стоит политизировать. 

Лапид в свою очередь пригрозил Москве последствиями в случае ликвидации агентства. Он заявил, что это событие серьезно повлияет на отношения Израиля и России. На следующий день газета Israel Hayome сообщила, что премьер-министр Израиля поручил МИД страны разработать ряд политических мер в отношении Москвы. В частности, речь идет о возможном присоединении Израиля к западным санкциям против России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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