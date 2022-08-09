Путин призвал врио главы Кировской области не замалчивать проблемы региона

Глава государства призвал Соколова активнее взаимодействовать с федеральными органами власти, чтобы решить все проблемы региона. «Конечно, вам одному с этим не справиться, это понятно, нужно активнее взаимодействовать с федеральными органами власти, у Вас все возможности для этого есть, имея в виду и Ваш предыдущий опыт работы», — заключил Путин.