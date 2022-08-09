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Политика

Путин призвал врио главы Кировской области не замалчивать проблемы региона

Ведомости

Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Кировской области Александром Соколовым призвал «не запихивать под ковер», а решать острые проблемы региона, в том числе уровень алкоголизации населения, передает пресс-служба Кремля.

«От низких доходов граждан, от ситуаций, связанных с этими моногородами, и другая проблема – это высокий уровень алкоголизации населения. Не нужно ничего запихивать куда-то под ковёр, лакировать ничего, надо заниматься самыми острыми проблемами», — отметил президент.

Глава государства призвал Соколова активнее взаимодействовать с федеральными органами власти, чтобы решить все проблемы региона. «Конечно, вам одному с этим не справиться, это понятно, нужно активнее взаимодействовать с федеральными органами власти, у Вас все возможности для этого есть, имея в виду и Ваш предыдущий опыт работы», — заключил Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных