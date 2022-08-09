Путин призвал врио главы Кировской области не замалчивать проблемы региона
Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Кировской области Александром Соколовым призвал «не запихивать под ковер», а решать острые проблемы региона, в том числе уровень алкоголизации населения, передает пресс-служба Кремля.
«От низких доходов граждан, от ситуаций, связанных с этими моногородами, и другая проблема – это высокий уровень алкоголизации населения. Не нужно ничего запихивать куда-то под ковёр, лакировать ничего, надо заниматься самыми острыми проблемами», — отметил президент.
Глава государства призвал Соколова активнее взаимодействовать с федеральными органами власти, чтобы решить все проблемы региона. «Конечно, вам одному с этим не справиться, это понятно, нужно активнее взаимодействовать с федеральными органами власти, у Вас все возможности для этого есть, имея в виду и Ваш предыдущий опыт работы», — заключил Путин.
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