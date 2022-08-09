ВГА: освобожденные территории Николаевской области присоединят к Херсонской
Освобожденные территории Николаевской области планируется присоединить к Херсонской области, заявила заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Екатерина Губарева.
«Мы много обсуждаем, чтобы на этих территориях [освобожденных] было вещание телеканалов, будем ли мы платить там социальные выплаты. Принято [решение] такие освобожденные территории присоединять к Херсонской области, чтобы можно было там и пенсии платить, и социальные выплаты, и обеспечивать мобильной связью», — пояснила Губарева (цитата по ТАСС).
Херсонская область, по данным Минобороны России, находится под полным контролем российских войск с середины марта. В регионе действует военно-гражданская администрация. Область понемногу интегрируется в правовое и экономическое поле России. В частности, в регионе планируют отказаться от гривны в пользу рубля.
Также местные власти не раз говорили, что область намерена войти в состав РФ. Те же заявления звучали от властей Запорожской области. В конце июля член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил, что референдумы о присоединении к России могут пройти в Херсоне и Запорожье в один день уже в середине сентября.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине, целями которой стали денацификация, демилитаризация Украины и освобождение ЛНР и ДНР. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР.
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