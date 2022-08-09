ВГА: освобожденные территории Николаевской области присоединят к Херсонской

Также местные власти не раз говорили, что область намерена войти в состав РФ. Те же заявления звучали от властей Запорожской области. В конце июля член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил, что референдумы о присоединении к России могут пройти в Херсоне и Запорожье в один день уже в середине сентября.