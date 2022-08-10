Володин направил комитет Госдумы отзывы на законопроект о едином операторе рекламы

Законопроект «О рекламе» был внесен в Госдуму депутатом Артемом Кирьяновым 8 июля. Согласно документу, он предполагает создание единого оператора, через которого бы размещалась вся цифровая наружная реклама и все электронные объявления физлиц. Также оператор занялся бы проверкой рекламного контента на соответствие законодательству, определением цен на размещение и защитой персональных данных пользователей. 15 июля законопроект был одобрен в первом чтении с пометкой о необходимости его доработки. Депутаты опасались, что создание единого оператора на рынке рекламы может привести к монополизации рынка.