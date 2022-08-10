Володин направил комитет Госдумы отзывы на законопроект о едином операторе рекламы
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин направил в думский комитет по экономической политике для проработки поступившие отзывы на законопроект о создании в России единого оператора наружной цифровой рекламы, сообщает пресс-служба Госдумы.
Среди отзывов — письмо президента РСПП Александра Шохина. который раскритиковал законопроект. Помимо письма Шохина, в Госдуму также поступили обращения с критикой от других организаций и региональных парламентов, которые не поддерживают принятие законопроекта, в том числе «Цифровая экономика» и Ассоциация рекламных компаний «Основа».
Законопроект «О рекламе» был внесен в Госдуму депутатом Артемом Кирьяновым 8 июля. Согласно документу, он предполагает создание единого оператора, через которого бы размещалась вся цифровая наружная реклама и все электронные объявления физлиц. Также оператор занялся бы проверкой рекламного контента на соответствие законодательству, определением цен на размещение и защитой персональных данных пользователей. 15 июля законопроект был одобрен в первом чтении с пометкой о необходимости его доработки. Депутаты опасались, что создание единого оператора на рынке рекламы может привести к монополизации рынка.
4 августа Шохин заявил, что принятие такого законопроекта приведет только к резкому снижению конкуренции, падению темпа развития технологий, а также деградации уровня сервиса, писал «Интерфакс». Также, по мнению Шохина, таким образом может быть создана искусственная монополия на успешно развивающемся рынке.
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