ЕС рассмотрит предложение о запрете шенгенских виз для россиян

«Он [проект] внесен некоторыми странами в ЕС и тем самым находится на повестке. Правительство ФРГ теперь должно будет провести дискуссии по нему между членами кабинета и внутри ЕС», — отметил Хеберштрайт (цитата по ТАСС). По его словам, дискуссии по этому вопросу еще не завершены, поэтому говорить о промежуточных результатах пока рано.