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ЕС рассмотрит предложение о запрете шенгенских виз для россиян

Ведомости

Предложение о запрете выдачи шенгенских виз россиянам внесено на обсуждение в ЕС, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт. 

«Он [проект] внесен некоторыми странами в ЕС и тем самым находится на повестке. Правительство ФРГ теперь должно будет провести дискуссии по нему между членами кабинета и внутри ЕС», — отметил Хеберштрайт (цитата по ТАСС). По его словам, дискуссии по этому вопросу еще не завершены, поэтому говорить о промежуточных результатах пока рано. 

9 августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала прекратить выдачу туристических виз россиянам, аргументировав это тем, что «посещение Европы — это привилегия, а не право человека». По ее словам, после того как ЕС закрыл авиасообщение с Россией, туристы, которым продолжают выдавать шенгенские визы, въезжают в Европу через граничащие с Россией страны — Финляндию, Эстонию, Латвию, которые «страдают» от этого. С аналогичным предложением выступили представители Эстонии и Латвии.

Официальный представитель Еврокомиссии Анита Хиппер в свою очередь отметила, что визовый кодекс ЕС, который регулирует выдачу краткосрочных виз, не предусматривает возможности прекращения выдачи таких виз. Всегда есть категории граждан, для которых визы должны выдаваться, например в гуманитарных случаях, для членов семей, журналистов или диссидентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных