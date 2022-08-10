ЕС рассмотрит предложение о запрете шенгенских виз для россиян
Предложение о запрете выдачи шенгенских виз россиянам внесено на обсуждение в ЕС, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
«Он [проект] внесен некоторыми странами в ЕС и тем самым находится на повестке. Правительство ФРГ теперь должно будет провести дискуссии по нему между членами кабинета и внутри ЕС», — отметил Хеберштрайт (цитата по ТАСС). По его словам, дискуссии по этому вопросу еще не завершены, поэтому говорить о промежуточных результатах пока рано.
9 августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала прекратить выдачу туристических виз россиянам, аргументировав это тем, что «посещение Европы — это привилегия, а не право человека». По ее словам, после того как ЕС закрыл авиасообщение с Россией, туристы, которым продолжают выдавать шенгенские визы, въезжают в Европу через граничащие с Россией страны — Финляндию, Эстонию, Латвию, которые «страдают» от этого. С аналогичным предложением выступили представители Эстонии и Латвии.
Официальный представитель Еврокомиссии Анита Хиппер в свою очередь отметила, что визовый кодекс ЕС, который регулирует выдачу краткосрочных виз, не предусматривает возможности прекращения выдачи таких виз. Всегда есть категории граждан, для которых визы должны выдаваться, например в гуманитарных случаях, для членов семей, журналистов или диссидентов.
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