МИД: компетентные органы России и США ведут переговоры по обмену заключенными
Уполномоченные структуры России и США ведут переговоры по возможности обмена содержащимися в заключении гражданами двух стран, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.
«5 августа глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил готовность нашей стороны обсуждать эту проблему, но в рамках того канала, который был согласован президентами России и США [Владимиром Путиным и Джо Байденом]. Напомню, что были даны поручения соответствующим уполномоченным структурами осуществлять переговоры», — отметил Нечаев (цитата по ТАСС).
По словам дипломата, переговоры уже ведутся. Он также призвал Вашингтон «отказаться от бесперспективных попыток оказывать давление» и сосредоточиться на работе по установленным каналам.
Ранее стало известно, что Вашингтон отправил Москве предложение по обмену россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Позже телеканал СNN сообщил, что российская сторона потребовала обменять не только Бута, но и бывшего сотрудника спецслужб РФ Вадима Красикова, который в прошлом году был осужден за убийство в Германии.
4 августа российский суд приговорил баскетболистку Грайнер к 9 годам колонии по делу о контрабанде наркотиков. Также баскетболистка должна выплатить штраф в размере 1 млн руб. Уилана арестовали в Москве в конце 2018 г. по подозрению в шпионаже. Сейчас он отбывает 16-летний срок. Бут же был приговорен американским судом к 25 годам лишения свободы в 2012 г. Его признали виновным по нескольким пунктам, в том числе осудили за сговор с целью продажи оружия.
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