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Эстония решила закрыть въезд для россиян с выданным республикой шенгеном

Ведомости

МИД Эстонии принял решение закрыть границы для россиян с шенгенскими визами, ранее выданными республикой, об этом сообщил глава ведомства Урмас Рейнсалу, передает портал ERR. 

«Это ограничение означает, что выданные визы продолжат действовать, но их владельцы будут подвергнуты санкциям при въезде в Эстонию: им не будет разрешен въезд в Эстонию», — подчеркнул министр иностранных дел. 

Однако Рейнсалу отметил, что будут сделаны некоторые исключения. В частности, под санкции не попадут сотрудники дипломатических представительств и члены их семей, а также лица, занимающиеся международными перевозками или имеющие право свободного передвижения по законам ЕС. Кроме того, действие ограничений не будет распространяться на тех, кто въезжает в Эстонию по гуманитарным причинам, на близких родственников граждан республики или обладателей постоянного вида на жительство.

Уточняется, что это решение пока не распространяется на граждан России, которые получили шенгенские визы через третьи страны, однако этот вопрос также обсудят на следующей неделе, отметил глава МИД. 

Накануне на обсуждение в ЕС было вынесено предложение запретить выдачу шенгенских виз россиянам. Рейнсалу еще на прошлой неделе предложил включить этот запрет в следующий пакет санкций ЕС, который будет согласован в конце августа.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала остановить выдачу туристических виз гражданам России, пояснив, что «посещение Европы — это привилегия, а не право человека». По ее словам, после того как авиасообщение ЕС с Россией было закрыто, многие туристы, которые продолжают получать шенгенские визы, используют граничащие с Россией страны в качестве въезда в Европу, например Финляндию, Эстонию, Латвию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных