Эстония решила закрыть въезд для россиян с выданным республикой шенгеном

Однако Рейнсалу отметил, что будут сделаны некоторые исключения. В частности, под санкции не попадут сотрудники дипломатических представительств и члены их семей, а также лица, занимающиеся международными перевозками или имеющие право свободного передвижения по законам ЕС. Кроме того, действие ограничений не будет распространяться на тех, кто въезжает в Эстонию по гуманитарным причинам, на близких родственников граждан республики или обладателей постоянного вида на жительство.