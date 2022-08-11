Чижов заявил, что возможности ЕС по ужесточению санкций «практически исчерпаны»
У Евросоюза почти не осталось возможностей для ужесточения санкций в отношении России. Такое мнение высказал постпред России при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24».
«Возможности [Евросоюза] для дальнейшего ужесточения санкционного режима [в отношении РФ] практически на сегодняшний день исчерпаны», — заявил Чижов (цитата по ТАСС).
Он отметил, что это не дает оснований для радости. Тем не менее, по его словам, тенденция снижения жесткого давления на Москву становится очевидной. Чижов уточнил, что это происходит «в силу объективных причин».
Западные страны ввели против России масштабные санкции после начала спецоперации на Украине. Накануне первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что на конец июля в отношении России введено уже 1160 экономических санкций.
21 июля Евросоюз ввел седьмой пакет санкций, который, помимо всего прочего, включает эмбарго на российское золото и ювелирные украшения. 10 августа официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что в ЕС также обсуждают запрет на выдачу шенгенских виз россиянам в рамках очередного санкционного пакета.
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