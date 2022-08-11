Шольц: визит Путина в ФРГ будет возможен только при условии прекращения спецоперации
Канцлер Германии Олаф Шольц озвучил условие, при котором президент России Владимир Путин сможет снова посетить ФРГ с визитом. По его словам, это произойдет только после прекращения спецоперации.
Шольц признался, что в принципе не задумывался о возможном визите российского лидера в Германию. «Что касается вопроса, когда Путин снова (может быть) в Германии, — об этом я пока не размышлял», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
На уточняющий вопрос, при каких условиях приезд Путина будет возможен, Шольц подчеркнул, что необходимо полное прекращение военных действий на Украине и мирный договор. Канцлер в который раз уточнил, что речь не может идти о «навязанном Россией мире».
Ранее Шольц заявлял, что санкции против России не будут отменены без «справедливого мира» с Украиной. Он отметил, что Путин должен достичь договоренностей с Украиной без навязывания условия со стороны России. При этом канцлер ФРГ уточнил, что санкции в отношении России продлятся «сколько нужно».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.
3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР. По его словам, в настоящее время «планово освобождается ДНР». 10 августа глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что Вооруженным силам России совместно с подразделениями народной милиции ДНР и сил ЛНР удалось освободить примерно половину всей территории ДНР.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели против России масштабные санкции. Накануне первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что на конец июля в отношении России введено уже 1 160 экономических ограничительных мер. 21 июля Евросоюз принял седьмой пакет санкций, который, помимо всего прочего, включает эмбарго на российское золото.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса