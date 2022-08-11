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Собянин сменил главу департамента экономической политики Москвы

Ведомости

Замглавы аппарата мэра и правительства Москвы Мария Багреева назначена министром, руководителем департамента экономической политики и развития города, следует из указа главы города Сергея Собянина. 

«Назначить Багрееву Марию Андреевну на должность министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы на срок полномочий мэра Москвы, освободив от замещаемой должности заместителя руководителя аппарата мэра и правительства», — отмечено в документе.

Ранее занимавший эту должность Кирилл Пуртов стал первым замглавы столичного департамента городского имущества.

Багреева начала работать в правительстве Москвы в 2012 г. В 2017 г. она была назначена на должность первого заместителя руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы, в 2020 г. и. о. руководителя этого же департамента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных