Собянин сменил главу департамента экономической политики Москвы
Замглавы аппарата мэра и правительства Москвы Мария Багреева назначена министром, руководителем департамента экономической политики и развития города, следует из указа главы города Сергея Собянина.
«Назначить Багрееву Марию Андреевну на должность министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы на срок полномочий мэра Москвы, освободив от замещаемой должности заместителя руководителя аппарата мэра и правительства», — отмечено в документе.
Ранее занимавший эту должность Кирилл Пуртов стал первым замглавы столичного департамента городского имущества.
Багреева начала работать в правительстве Москвы в 2012 г. В 2017 г. она была назначена на должность первого заместителя руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы, в 2020 г. и. о. руководителя этого же департамента.
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