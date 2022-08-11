Газета
Политика

МИД Турции: Финляндия и Швеция еще не выполнили обязательства для вступления в НАТО

Ведомости

Швеция и Финляндия пока не выполняют обязательства, которые они взяли на себя для вступления в НАТО, заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу.

«Финляндия и Швеция все еще не предприняли конкретных шагов по договоренностям с Турцией», — отметил Чавушоглу (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, первое заседание совместного комитета трех стран для обсуждения данной проблемы запланировано на 26 августа.

30 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что парламент Турции не будет рассматривать вопрос одобрения заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, если страны не выполнят взятые на себя обязательства. Он также добавил, что Стамбул будет пристально следить за соблюдением договоренностей, если же они не будут выполнены, то предложение о ратификации не будет направлено на рассмотрение в парламент.

Швеция, в частности, взяла на себя обязательства по выдаче Турции 73 человек из Рабочей партии Курдистана, которые, по мнению турецкого правительства, причастны к террористической деятельности.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных