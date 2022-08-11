МИД Турции: Финляндия и Швеция еще не выполнили обязательства для вступления в НАТО
Швеция и Финляндия пока не выполняют обязательства, которые они взяли на себя для вступления в НАТО, заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу.
«Финляндия и Швеция все еще не предприняли конкретных шагов по договоренностям с Турцией», — отметил Чавушоглу (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, первое заседание совместного комитета трех стран для обсуждения данной проблемы запланировано на 26 августа.
30 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что парламент Турции не будет рассматривать вопрос одобрения заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, если страны не выполнят взятые на себя обязательства. Он также добавил, что Стамбул будет пристально следить за соблюдением договоренностей, если же они не будут выполнены, то предложение о ратификации не будет направлено на рассмотрение в парламент.
Швеция, в частности, взяла на себя обязательства по выдаче Турции 73 человек из Рабочей партии Курдистана, которые, по мнению турецкого правительства, причастны к террористической деятельности.
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