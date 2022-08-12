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Политика

Посол Украины призвала США ввести санкции против всех российских частных банков

Ведомости

Посол Украины в США Оксана Маркарова обратилась в минфин США с просьбой ввести санкции против всех российских частных банков, передает агентство Bloomberg.

«Санкции важны так же, как и оружие», — сказала она.

По словам Маркаровой, украинские власти хотят, чтобы США каждую неделю вносили несколько банков в список финансовых учреждений, подпадающих под санкции. Посол заявила, что «все они занимаются финансированием» политики президента России Владимира Путина. При этом она отметила, что для ряда кредитных организаций можно сделать исключение.

Посол Украины также призвала госдепартамент США внести Россию в список стран — спонсоров терроризма.

После начала спецоперации на Украине США, Канада и страны ЕС ввели масштабные санкции против России, в том числе ограничения коснулись финансовых организаций. Под санкции попали Сбербанк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Газпромбанк. Среди частных банков, оказавшихся в списке, — Альфа-банк, Совкомбанк, Московский кредитный банк.

Также в США не раз звучали мнения о необходимости признать Россию «спонсором терроризма». В июле спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что конгресс намерен объявить Россию страной — спонсором терроризма, если этого не сделает госсекретарь Энтони Блинкен. Позже резолюцию с тем же призывом к госдепу принял американский сенат.

Накануне Латвия признала Россию государством, поддерживающим терроризм. Латвийские парламентарии считают, что европейские страны должны последовать их примеру и принять то же решение в отношении России. Кроме того, Латвия призвала страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам России и Белоруссии. Сама Латвия уже это сделала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных