Посол Украины призвала США ввести санкции против всех российских частных банков
Посол Украины в США Оксана Маркарова обратилась в минфин США с просьбой ввести санкции против всех российских частных банков, передает агентство Bloomberg.
«Санкции важны так же, как и оружие», — сказала она.
По словам Маркаровой, украинские власти хотят, чтобы США каждую неделю вносили несколько банков в список финансовых учреждений, подпадающих под санкции. Посол заявила, что «все они занимаются финансированием» политики президента России Владимира Путина. При этом она отметила, что для ряда кредитных организаций можно сделать исключение.
Посол Украины также призвала госдепартамент США внести Россию в список стран — спонсоров терроризма.
После начала спецоперации на Украине США, Канада и страны ЕС ввели масштабные санкции против России, в том числе ограничения коснулись финансовых организаций. Под санкции попали Сбербанк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Газпромбанк. Среди частных банков, оказавшихся в списке, — Альфа-банк, Совкомбанк, Московский кредитный банк.
Также в США не раз звучали мнения о необходимости признать Россию «спонсором терроризма». В июле спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что конгресс намерен объявить Россию страной — спонсором терроризма, если этого не сделает госсекретарь Энтони Блинкен. Позже резолюцию с тем же призывом к госдепу принял американский сенат.
Накануне Латвия признала Россию государством, поддерживающим терроризм. Латвийские парламентарии считают, что европейские страны должны последовать их примеру и принять то же решение в отношении России. Кроме того, Латвия призвала страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам России и Белоруссии. Сама Латвия уже это сделала.
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