Посол Украины призвала США ввести санкции против всех российских частных банков

Также в США не раз звучали мнения о необходимости признать Россию «спонсором терроризма». В июле спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что конгресс намерен объявить Россию страной — спонсором терроризма, если этого не сделает госсекретарь Энтони Блинкен. Позже резолюцию с тем же призывом к госдепу принял американский сенат.