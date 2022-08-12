Полянский: на заседании Совбеза ООН не поддержали киевскую версию событий вокруг ЗАЭС
На заседании Совета безопасности ООН никто не поддержал украинскую версию происходящего вокруг Запорожской АЭС, написал зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.
«Будем надеяться, что прошедшее обсуждение, в ходе которого, при всей зацикленности на обвинения в адрес России, никто бредовую украинскую версию событий по сути не поддержал, удержит украинское руководство от новых безрассудных провокаций», — написал Полянский.
Он выразил надежду, что визит главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на ЗАЭС состоится в самое ближайшее время и ему «не будут мешать ни украинцы, ни секретариат ООН, сколько бы он ни отрицал свою подобную линию».
С начала спецоперации стороны неоднократно обвиняли друг друга в ударах по территории станции и повреждениях инфраструктуры АЭС. 5 августа ВГА Запорожской области сообщила об очередной атаке ВСУ на Запорожскую АЭС. В результате были повреждены две линии электропередачи и водопровод. Минобороны России назвало действия Украины «ядерным терроризмом». В ведомстве отметили, что авария на Запорожской АЭС вызовет глобальную техногенную катастрофу. Ночью 7 августа ВСУ снова нанесли удар по атомной электростанции. Также атаки продолжились 11 августа — украинские военные нанесли удары по Запорожской АЭС с применением РСЗО и тяжелой артиллерии.
10 августа главы МИД «большой семерки» потребовали от России «немедленно» вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины. Они выразили беспокойство по поводу сложившейся ситуации, которая «повышает риск ядерной аварии и подвергает опасности население Украины и все мировое сообщество».
В тот же день Россия потребовала провести 11 августа заседание Совета безопасности ООН в связи с атаками украинских военных на Запорожскую АЭС. Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал атаки на ЗАЭС «самоубийственным актом» и призвал прекратить их. Он также выразил надежду, что МАГАТЭ получит доступ к станции.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса