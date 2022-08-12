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Полянский: на заседании Совбеза ООН не поддержали киевскую версию событий вокруг ЗАЭС

Ведомости

На заседании Совета безопасности ООН никто не поддержал украинскую версию происходящего вокруг Запорожской АЭС, написал зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

«Будем надеяться, что прошедшее обсуждение, в ходе которого, при всей зацикленности на обвинения в адрес России, никто бредовую украинскую версию событий по сути не поддержал, удержит украинское руководство от новых безрассудных провокаций», — написал Полянский.

Он выразил надежду, что визит главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на ЗАЭС состоится в самое ближайшее время и ему «не будут мешать ни украинцы, ни секретариат ООН, сколько бы он ни отрицал свою подобную линию».

С начала спецоперации стороны неоднократно обвиняли друг друга в ударах по территории станции и повреждениях инфраструктуры АЭС. 5 августа ВГА Запорожской области сообщила об очередной атаке ВСУ на Запорожскую АЭС. В результате были повреждены две линии электропередачи и водопровод. Минобороны России назвало действия Украины «ядерным терроризмом». В ведомстве отметили, что авария на Запорожской АЭС вызовет глобальную техногенную катастрофу. Ночью 7 августа ВСУ снова нанесли удар по атомной электростанции. Также атаки продолжились 11 августа — украинские военные нанесли удары по Запорожской АЭС с применением РСЗО и тяжелой артиллерии.

10 августа главы МИД «большой семерки» потребовали от России «немедленно» вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины. Они выразили беспокойство по поводу сложившейся ситуации, которая «повышает риск ядерной аварии и подвергает опасности население Украины и все мировое сообщество».

В тот же день Россия потребовала провести 11 августа заседание Совета безопасности ООН в связи с атаками украинских военных на Запорожскую АЭС. Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал атаки на ЗАЭС «самоубийственным актом» и призвал прекратить их. Он также выразил надежду, что МАГАТЭ получит доступ к станции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных