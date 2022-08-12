Полянский: на заседании Совбеза ООН не поддержали киевскую версию событий вокруг ЗАЭС

С начала спецоперации стороны неоднократно обвиняли друг друга в ударах по территории станции и повреждениях инфраструктуры АЭС. 5 августа ВГА Запорожской области сообщила об очередной атаке ВСУ на Запорожскую АЭС. В результате были повреждены две линии электропередачи и водопровод. Минобороны России назвало действия Украины «ядерным терроризмом». В ведомстве отметили, что авария на Запорожской АЭС вызовет глобальную техногенную катастрофу. Ночью 7 августа ВСУ снова нанесли удар по атомной электростанции. Также атаки продолжились 11 августа — украинские военные нанесли удары по Запорожской АЭС с применением РСЗО и тяжелой артиллерии.