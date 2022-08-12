США перебросят в ЕС элитную воздушно-десантную дивизию
США перебросят в Европу военнослужащих элитной 101-й воздушно-десантной дивизии в рамках усиления восточного фланга НАТО, сообщило представительство США в НАТО в Twitter. Порядка 2400 солдат будут размещены в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии «для защиты восточного фланга НАТО».
«Спустя 80 лет 101-я воздушно-десантная дивизия, известная под названием "Кричащие орлы", возвращается в Европу», - говорится в сообщении.
В конце июня президент США Джо Байден и другие лидеры стран — членов НАТО объявили о значительном усилении войск вдоль восточной границы альянса. По его словам, США создадут в Польше постоянный штаб для Пятого армейского корпуса, который принимал участие в обеих мировых войнах, операции в Косово и «войне против терроризма».
Кроме того, США окажут поддержку сменяемой бригаде в Румынии, усилят состав войск, развернутых в странах Балтии, направят две эскадрильи истребителей F-35 в Великобританию и разместят дополнительные средства противовоздушной обороны в Германии и Италии.
29 июня страны НАТО утвердили новую стратегическую концепцию развития альянса, в которой Россия признана «самой опасной и прямой угрозой безопасности» НАТО, а также «миру и стабильности в Евроатлантическом регионе». При этом НАТО утверждает, что не стремится к конфронтации с Москвой и не представляет угрозы для страны. Блок выразил готовность поддерживать каналы связи с РФ для снижения рисков и предотвращения эскалации.
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