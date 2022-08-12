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США перебросят в ЕС элитную воздушно-десантную дивизию

Ведомости

США перебросят в Европу военнослужащих элитной 101-й воздушно-десантной дивизии в рамках усиления восточного фланга НАТО, сообщило представительство США в НАТО в Twitter. Порядка 2400 солдат будут размещены в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии «для защиты восточного фланга НАТО».

«Спустя 80 лет 101-я воздушно-десантная дивизия, известная под названием "Кричащие орлы", возвращается в Европу», - говорится в сообщении.

В конце июня президент США Джо Байден и другие лидеры стран — членов НАТО объявили о значительном усилении войск вдоль восточной границы альянса. По его словам, США создадут в Польше постоянный штаб для Пятого армейского корпуса, который принимал участие в обеих мировых войнах, операции в Косово и «войне против терроризма».

Кроме того, США окажут поддержку сменяемой бригаде в Румынии, усилят состав войск, развернутых в странах Балтии, направят две эскадрильи истребителей F-35 в Великобританию и разместят дополнительные средства противовоздушной обороны в Германии и Италии.

29 июня страны НАТО утвердили новую стратегическую концепцию развития альянса, в которой Россия признана «самой опасной и прямой угрозой безопасности» НАТО, а также «миру и стабильности в Евроатлантическом регионе». При этом НАТО утверждает, что не стремится к конфронтации с Москвой и не представляет угрозы для страны. Блок выразил готовность поддерживать каналы связи с РФ для снижения рисков и предотвращения эскалации. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных