На Украине планируют сделать английский языком международного общения
Минкульт Украины разрабатывает законопроект, в соответствии с которым английскому языку присваивается статус языка международного общения в стране, заявил первый замглавы министерства Ростислав Карандаев.
«Министерство культуры и информационной политики по соответствующему поручению премьер-министра Украины начало работу по подготовке законопроекта по обеспечению функционирования английского языка как языка международного общения», – приводит его слова ТАСС.
По словам чиновника, Украину и ЕС разделяет языковой барьер, а изменение статуса английского языка поможет решить эту проблему. В законопроекте, возможно, будет закреплена обязанность для правоохранителей и госслужащих владеть английским языком, добавил он.
В 2019 г. депутаты Верховной рады приняли в окончательном чтении законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он закрепляет исключительные права украинского перед остальными языками в многонациональной стране. 16 января 2021 г. вступила в силу 30-я статья закона, обязывающая предприятия сферы услуг использовать государственный язык при обслуживании клиентов.
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