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На Украине планируют сделать английский языком международного общения

Ведомости

Минкульт Украины разрабатывает законопроект, в соответствии с которым английскому языку присваивается статус языка международного общения в стране, заявил первый замглавы министерства Ростислав Карандаев.

«Министерство культуры и информационной политики по соответствующему поручению премьер-министра Украины начало работу по подготовке законопроекта по обеспечению функционирования английского языка как языка международного общения», – приводит его слова ТАСС.

По словам чиновника, Украину и ЕС разделяет языковой барьер, а изменение статуса английского языка поможет решить эту проблему. В законопроекте, возможно, будет закреплена обязанность для правоохранителей и госслужащих владеть английским языком, добавил он.

В 2019 г. депутаты Верховной рады приняли в окончательном чтении законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он закрепляет исключительные права украинского перед остальными языками в многонациональной стране. 16 января 2021 г. вступила в силу 30-я статья закона, обязывающая предприятия сферы услуг использовать государственный язык при обслуживании клиентов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных