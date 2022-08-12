На Украине планируют сделать английский языком международного общения

В 2019 г. депутаты Верховной рады приняли в окончательном чтении законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он закрепляет исключительные права украинского перед остальными языками в многонациональной стране. 16 января 2021 г. вступила в силу 30-я статья закона, обязывающая предприятия сферы услуг использовать государственный язык при обслуживании клиентов.