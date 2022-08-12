Путин утвердил состав совета по развитию местного самоуправления
Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении состава совета по развитию местного самоуправления (МСУ), следует из опубликованного на портале правовой информации документа.
Председателем совета Путин утвердил себя, своим заместителем – премьер-министра России Михаила Мишустина. В федеральную часть совета вошли начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин в качестве секретаря, глава администрации президента Антон Вайно, первый замруководителя администрации Сергей Кириенко, вице-премьер Марат Хуснуллин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, министр юстиции Константин Чуйченко, а также представители Совета Федерации и Госдумы.
В региональную часть по согласованию войдут главы Самарской, Ивановской, Ростовской, Пензенской областей, Бурятии и председатели заксобраний Чечни, Кемеровской, Калининградской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа. В муниципальную часть включены 26 мэров, глав районов и сельских поселений.
16 декабря 2021 г. в Госдуму был внесен проект нового закона об МСУ. В первом чтении законопроект был принят еще в январе 2022 г., а срок представления поправок к нему был установлен до 20 мая. Одна из главных новаций законопроекта, помимо перераспределения полномочий между разными уровнями власти, – обязательный переход от двухуровневой системы МСУ. Согласно концепции законопроекта, к 2028 г. все сельские и городские поселения будут объединены с районами в муниципальные или городские округа, а их советы и администрации будут ликвидированы.