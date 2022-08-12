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Путин утвердил состав совета по развитию местного самоуправления

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Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении состава совета по развитию местного самоуправления (МСУ), следует из опубликованного на портале правовой информации документа.

Председателем совета Путин утвердил себя, своим заместителем – премьер-министра России Михаила Мишустина. В федеральную часть совета вошли начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин в качестве секретаря, глава администрации президента Антон Вайно, первый замруководителя администрации Сергей Кириенко, вице-премьер Марат Хуснуллин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, министр юстиции Константин Чуйченко, а также представители Совета Федерации и Госдумы.

В региональную часть по согласованию войдут главы Самарской, Ивановской, Ростовской, Пензенской областей, Бурятии и председатели заксобраний Чечни, Кемеровской, Калининградской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа. В муниципальную часть включены 26 мэров, глав районов и сельских поселений.

16 декабря 2021 г. в Госдуму был внесен проект нового закона об МСУ. В первом чтении законопроект был принят еще в январе 2022 г., а срок представления поправок к нему был установлен до 20 мая. Одна из главных новаций законопроекта, помимо перераспределения полномочий между разными уровнями власти, – обязательный переход от двухуровневой системы МСУ. Согласно концепции законопроекта, к 2028 г. все сельские и городские поселения будут объединены с районами в муниципальные или городские округа, а их советы и администрации будут ликвидированы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных