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Депутат Рады заявил о переговорах с Британией по уничтожению Крымского моста

Ведомости

Украина обсудила с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом планы по уничтожению Крымского моста еще в июне на саммите НАТО. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, передает «РИА Новости».

«Мы с Беном Уоллесом обсудили план уничтожения Крымского моста еще в июне», — написал он. Депутат также опубликовал фотографию переговоров, на которой, помимо него и британского министра обороны, запечатлен премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Таким образом Гончаренко прокомментировал заявление эксперта Игоря Коротченко, который в эфире телеканала «Россия 1» сказал, что, по некоторым данным, план нанесения ударов по мосту разрабатывается под личным руководством главы британского военного ведомства.

Власти Украины и до этого не раз угрожали нанести удар по Крымскому мосту. Так, в середине июля советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинские военные собираются атаковать инфраструктурный объект, «как только появится первая техническая возможность». В июне генерал-майор вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко также говорил, что Крымский мост является «целью номер один».

В Кремле же отметили, что Крым находится в безопасности под защитой российских военных. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков добавил, что она гарантируется «превентивными и дополнительными мерами», которые принимают военные.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных