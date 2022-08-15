Депутат Рады заявил о переговорах с Британией по уничтожению Крымского моста
Украина обсудила с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом планы по уничтожению Крымского моста еще в июне на саммите НАТО. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, передает «РИА Новости».
«Мы с Беном Уоллесом обсудили план уничтожения Крымского моста еще в июне», — написал он. Депутат также опубликовал фотографию переговоров, на которой, помимо него и британского министра обороны, запечатлен премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Таким образом Гончаренко прокомментировал заявление эксперта Игоря Коротченко, который в эфире телеканала «Россия 1» сказал, что, по некоторым данным, план нанесения ударов по мосту разрабатывается под личным руководством главы британского военного ведомства.
Власти Украины и до этого не раз угрожали нанести удар по Крымскому мосту. Так, в середине июля советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинские военные собираются атаковать инфраструктурный объект, «как только появится первая техническая возможность». В июне генерал-майор вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко также говорил, что Крымский мост является «целью номер один».
В Кремле же отметили, что Крым находится в безопасности под защитой российских военных. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков добавил, что она гарантируется «превентивными и дополнительными мерами», которые принимают военные.
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