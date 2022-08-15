Премьер Белоруссии рассказал о сигналах с Запада о готовности сотрудничать
Западные страны посылают «очень много сигналов» о готовности к сотрудничеству, несмотря на санкции. Об этом премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил телеканалу ОНТ.
Головченко отметил, что за первые шесть месяцев 2022 года экспорт Белоруссии в недружественные страны составил $3,5 млрд (из $17 млрд). «Я думаю, что какое-то отрезвление все равно произойдет. Более того, сигналов о готовности работать с нами очень много. Санкции, которые вводятся и в отношении России и Белоруссии, они рикошетом бьют по тем, кто это делает», — сказал премьер.
Он добавил, что сейчас «Европа готовится к тяжелейшей зиме», поэтому в ближайшее время могут произойти «определенные изменения».
Отношения Белоруссии с западными странами резко ухудшились после президентских выборов 2020 г., на которых победил Александр Лукашенко. Результаты голосования не признали США, Великобритания, Евросоюз и ряд других стран. После этого под санкции попали несколько белорусских официальных лиц и предприятий. В начале августа США также ввели визовые ограничения в отношении 100 представителей властей Белоруссии, которые, по мнению Вашингтона, причастны к «подрыву демократических институтов» в этой стране.
После начала спецоперации России на Украине Минск стали обвинять в участии в конфликте. Однако Белоруссия опровергает эту информацию. Тем не менее из-за поддержки белорусской стороной политики России под санкции попали ряд физических и юридических лиц, в частности банки «Белинвестбанк» и «Дабрабыт».
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