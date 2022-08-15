Премьер Белоруссии рассказал о сигналах с Запада о готовности сотрудничать

Головченко отметил, что за первые шесть месяцев 2022 года экспорт Белоруссии в недружественные страны составил $3,5 млрд (из $17 млрд). «Я думаю, что какое-то отрезвление все равно произойдет. Более того, сигналов о готовности работать с нами очень много. Санкции, которые вводятся и в отношении России и Белоруссии, они рикошетом бьют по тем, кто это делает», — сказал премьер.