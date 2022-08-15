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Политика

Премьер Белоруссии рассказал о сигналах с Запада о готовности сотрудничать

Ведомости

Западные страны посылают «очень много сигналов» о готовности к сотрудничеству, несмотря на санкции. Об этом премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил телеканалу ОНТ.

Головченко отметил, что за первые шесть месяцев 2022 года экспорт Белоруссии в недружественные страны составил $3,5 млрд (из $17 млрд). «Я думаю, что какое-то отрезвление все равно произойдет. Более того, сигналов о готовности работать с нами очень много. Санкции, которые вводятся и в отношении России и Белоруссии, они рикошетом бьют по тем, кто это делает», — сказал премьер.

Он добавил, что сейчас «Европа готовится к тяжелейшей зиме», поэтому в ближайшее время могут произойти «определенные изменения».

Отношения Белоруссии с западными странами резко ухудшились после президентских выборов 2020 г., на которых победил Александр Лукашенко. Результаты голосования не признали США, Великобритания, Евросоюз и ряд других стран. После этого под санкции попали несколько белорусских официальных лиц и предприятий. В начале августа США также ввели визовые ограничения в отношении 100 представителей властей Белоруссии, которые, по мнению Вашингтона, причастны к «подрыву демократических институтов» в этой стране.

После начала спецоперации России на Украине Минск стали обвинять в участии в конфликте. Однако Белоруссия опровергает эту информацию. Тем не менее из-за поддержки белорусской стороной политики России под санкции попали ряд физических и юридических лиц, в частности банки «Белинвестбанк» и «Дабрабыт».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных