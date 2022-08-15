Нидерландский суд вынесет решение по делу о крушении MH17 в ноябре
Нидерландский суд вынесет решение по уголовному делу о крушении Boeing (рейс MH17) на Украине 17 ноября, следует из сообщения суда в Twitter.
«17 ноября выбрано в качестве предварительной даты вынесения решения по уголовному делу MH17», — говорится в сообщении суда.
Boeing 777 «Малазийских авиалиний», следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 г. в Донецкой области. На борту находились 298 человек, все они погибли. Нидерланды обвинили троих россиян и украинца в причастности к крушению MH17. Это один из бывших лидеров ополчения Донбасса, россиянин Игорь Гиркин (Стрелков), занимавший тогда пост министра обороны ДНР, и трое его подчиненных — граждане РФ Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Всех четверых судят заочно, вину они отрицают.
Следователи считают, что лайнер сбили представители ополчения ДНР из «Бука». При этом Нидерланды утверждают, что за гибель людей ответственна именно Россия, которая данные обвинения неоднократно опровергала. Нидерланды в ходе расследования отказались учесть данные России, согласно которым ракета, сбившая самолет, была запущена из украинского ЗРК «Бук» с подконтрольной Украине территории. Кроме того, как заявлял МИД России, именно незакрытие воздушного пространства Украины привело к катастрофе рейса МН17.
В марте Австралия и Нидерланды подали совместную жалобу на Россию в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) в рамках дела о крушении МН17. Стороны также хотят, чтобы ИКАО «приказала российским должностным лицам немедленно вступить в добросовестные переговоры», чтобы оперативно решить вопросы полного возмещения ущерба всем пострадавшим сторонам. Сумма ущерба не уточняется.
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