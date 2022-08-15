Нидерландский суд вынесет решение по делу о крушении MH17 в ноябре

Boeing 777 «Малазийских авиалиний», следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 г. в Донецкой области. На борту находились 298 человек, все они погибли. Нидерланды обвинили троих россиян и украинца в причастности к крушению MH17. Это один из бывших лидеров ополчения Донбасса, россиянин Игорь Гиркин (Стрелков), занимавший тогда пост министра обороны ДНР, и трое его подчиненных — граждане РФ Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Всех четверых судят заочно, вину они отрицают.