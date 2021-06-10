Свидетель по делу MH17 опроверг наличие ракетного комплекса «Бук» в Донбассе
Проходящий свидетелем по делу о гибели рейса МН17 в Донбассе в 2014 г. экс-командир ПВО непризнанной ДНР Владимир Цемах заявил, что не видел зенитно-ракетного комплекса «Бук» в районе города Снежное, близ которого произошла катастрофа. Об этом сообщил судья Дагмар Костер, зачитывая досье по делу о крушении малазийского Boeing.
«Касаясь МН17, Цемах в тот день не находился в районе крушения. Он также никогда не видел ЗРК "Бук" в Снежном», — сказал Костер (цитата по ТАСС). Судья пояснил, что экс-командир ПВО ДНР заявил об этом, когда находился под арестом на Украине в рамках дела об организации террористической группы (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).
В июне 2019 г. Цемаха, гражданина Украины, на тот момент уже не находившегося в военных формированиях ДНР, захватили сотрудники украинских спецслужб на территории, контролируемой непризнанной республикой, в Снежном. Его переправили через линию разграничения сторон в Донбассе. После этого суд в Киеве принял решение об аресте Цемаха. В сентябре того же года он оказался в числе 35 человек, которых Киев передал Москве в рамках обмена заключенными.
По официальным данным, Цемах вступил в формирования ДНР только в октябре 2014 г., когда был назначен начальником ПВО Снежного — через два месяца после катастрофы МН17, и поэтому формально не мог быть причастен к ней. В 2017 г. он досрочно отправлен в отставку. В то же время украинский сайт «Миротворец» утверждает, что Цемах де-факто возглавлял подразделение ПВО, вооруженное зенитной установкой ЗУ-23, уже летом 2014 г. Группа Bellingcat в своем фильме 2015 г. утверждала, что он прятал в это время некий объект. Авторы материала предположили, что объектом был ЗРК «Бук».
Малазийский «Боинг-777», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в июле 2014 г. под Донецком. Все находившиеся на борту самолета 298 человек погибли. Следователи считают, что лайнер сбили представители ополчения ДНР из «Бука», который принадлежит бригаде ПВО из Курска. При этом Нидерланды утверждают, что за гибель людей ответственна именно Россия.
В июле прошлого года Гаага обратилась с иском против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с авиакатастрофой и обвинила ее в гибели экипажа. Позже Нидерланды обвинили троих россиян и украинца в причастности к крушению MH17. МИД России назвал обвинения российских военнослужащих голословными.