Свидетель по делу MH17 опроверг наличие ракетного комплекса «Бук» в Донбассе

По официальным данным, Цемах вступил в формирования ДНР только в октябре 2014 г., когда был назначен начальником ПВО Снежного — через два месяца после катастрофы МН17, и поэтому формально не мог быть причастен к ней. В 2017 г. он досрочно отправлен в отставку. В то же время украинский сайт «Миротворец» утверждает, что Цемах де-факто возглавлял подразделение ПВО, вооруженное зенитной установкой ЗУ-23, уже летом 2014 г. Группа Bellingcat в своем фильме 2015 г. утверждала, что он прятал в это время некий объект. Авторы материала предположили, что объектом был ЗРК «Бук».