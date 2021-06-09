Лавров заявил об утаивании США важных фактов по делу о крушении МН17
Власти США утаивают факты «колоссальной важности» по делу о крушении самолета МН17 в Донбассе в 2014 г., отказываясь предоставить суду снимки со спутника, сделанные в июле того года. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на главу МИД России Сергея Лаврова.
«На днях нидерландский суд прямо объявил, что надежды на то, что американцы предоставят эти снимки, больше нет и для суда вопрос закрыт. Колоссальной важности факты утаиваются ", — сказал Лавров.
Малазийский «Боинг-777», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в июле 2014 г. под Донецком. Все находившиеся на борту самолета 298 человек погибли. Следователи считают, что лайнер сбили представители ополчения ДНР из «Бука», который принадлежит бригаде ПВО из Курска. При этом Нидерланды утверждают, что за гибель людей ответственна именно Россия.
В июле прошлого года Гаага обратилась с иском против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с авиакатастрофой и обвинила ее в гибели экипажа. Позже Нидерланды обвинили троих россиян и украинца в причастности к крушению MH17. МИД России назвал обвинения российских военнослужащих голословными.