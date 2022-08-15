Посол ЛНР сообщил о блокировании союзными войсками Северска с трех сторон
Город Северск заблокирован с трех сторон российскими войсками и подразделениями ДНР и ЛНР. Об этом глава представительства Луганской народной республики в России Родион Мирошник сообщил в эфире телеканала «Россия 1».
«Есть движение по Северску, который блокирован как минимум с трех сторон, и просто продолжается уничтожение артподготовкой главных фортификационных сооружений», — заявил Мирошник (цитата по «РИА Новости»).
Он отметил, что сроки дальнейшего продвижения остаются под вопросом. Мирошник пояснил, что «никто лишние силы там терять не собирается».
Северск — город в Донецкой народной республике. Он находится в 30 км западнее Лисичанска, полный контроль над которым российские войска установили в начале июля. Население Северска составляет около 11 000 человек.
24 февраля началась спецоперации России на Украине. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР. По его словам, в настоящее время «планово освобождается ДНР». В начале августа он сообщил о взятии под контроль еще шести населенных пунктов в республике.
Ранее Пушилин рассказал, что союзным войскам удалось освободить примерно половину всей территории ДНР. «266 населенных пунктов [освобождены] на сегодняшний день. В процентном соотношении это в районе половины. Но если брать по количеству проживающих на этих территориях, то уже за половину мы перевалили очень серьезно», — уточнил глава республики.
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