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Посол ЛНР сообщил о блокировании союзными войсками Северска с трех сторон

Ведомости

Город Северск заблокирован с трех сторон российскими войсками и подразделениями ДНР и ЛНР. Об этом глава представительства Луганской народной республики в России Родион Мирошник сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

«Есть движение по Северску, который блокирован как минимум с трех сторон, и просто продолжается уничтожение артподготовкой главных фортификационных сооружений», — заявил Мирошник (цитата по «РИА Новости»). 

Он отметил, что сроки дальнейшего продвижения остаются под вопросом. Мирошник пояснил, что «никто лишние силы там терять не собирается». 

Северск — город в Донецкой народной республике. Он находится в 30 км западнее Лисичанска, полный контроль над которым российские войска установили в начале июля. Население Северска составляет около 11 000 человек.

24 февраля началась спецоперации России на Украине. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР. По его словам, в настоящее время «планово освобождается ДНР». В начале августа он сообщил о взятии под контроль еще шести населенных пунктов в республике. 

Ранее Пушилин рассказал, что союзным войскам удалось освободить примерно половину всей территории ДНР. «266 населенных пунктов [освобождены] на сегодняшний день. В процентном соотношении это в районе половины. Но если брать по количеству проживающих на этих территориях, то уже за половину мы перевалили очень серьезно», — уточнил глава республики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных