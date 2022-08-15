Посол ЛНР сообщил о блокировании союзными войсками Северска с трех сторон

24 февраля началась спецоперации России на Украине. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР. По его словам, в настоящее время «планово освобождается ДНР». В начале августа он сообщил о взятии под контроль еще шести населенных пунктов в республике.