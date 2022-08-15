Путин: союзники России не прогибаются перед гегемоном

В конце июля Путин заявил, что в мировой истории наступает новая эпоха, в которой только суверенные государства смогут обеспечить динамику роста. По его словам, идея тотального доминирования «золотого миллиарда» носит расистский и неоколониальный характер, она основана на иллюзии исключительности и делит народы на первый и второй сорт. Лежащая в основе такой модели глобалистская, якобы либеральная идеология приобретает черты тоталитаризма и сдерживает свободное историческое созидание, добавил Путин.