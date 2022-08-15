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Путин: союзники России не прогибаются перед гегемоном

Ведомости

Россия высоко ценит своих союзников и единомышленников на разных континентах, которые «не прогибаются перед гегемоном», заявил президент Владимир Путин в ходе приветственной речи на форуме «Армия-2022». 

«Мы высоко ценим то, что у нашей страны много союзников, партнеров, единомышленников на разных континентах. Это государства, которые не прогибаются перед так называемым гегемоном. Их лидеры проявляют настоящий мужской характер и не прогибаются», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

По словам Путина, Россия дорожит «исторически прочными, дружественными» связями с государствами Латинской Америки, Азии, Африки. «Готовы предложить союзникам и партнерам самые современные виды вооружений – от стрелкового до бронетехники и артиллерии, боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов», — добавил Путин.

По мнению президента, за счет развития военно-технического сотрудничества, объединения усилий и потенциалов Россия и ее партнеры смогут обеспечить надежную безопасность и стабильность и свою, и мира в целом.

В конце июля Путин заявил, что в мировой истории наступает новая эпоха, в которой только суверенные государства смогут обеспечить динамику роста. По его словам, идея тотального доминирования «золотого миллиарда» носит расистский и неоколониальный характер, она основана на иллюзии исключительности и делит народы на первый и второй сорт. Лежащая в основе такой модели глобалистская, якобы либеральная идеология приобретает черты тоталитаризма и сдерживает свободное историческое созидание, добавил Путин. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных