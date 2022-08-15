Россия отозвала у предприятий Чехии и Болгарии лицензии на право ремонта вертолетов
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) отозвала у предприятий Чехии и Болгарии лицензии на ремонт вертолетов российского производства типа «Ми», заявил в ходе форума «Армия-2022» глава ведомства Дмитрий Шугаев.
«У ряда предприятий, расположенных в Болгарии и Чехии, отозваны лицензии на право ремонта вертолетов типа "Ми", — подчеркнул Шугаев (цитата по «РИА Новости»). По его словам, Москва направила всем государствам, заявившим о передаче Киеву российской продукции военного назначения, официальные ноты о недопустимости подобных действий.
Глава ФСВТС также пояснил, что служба сталкивается со случаями невыполнения разными странами обязательств, связанных с незаконными реэкспортом российского и советского вооружения на Украину.
Ранее пресс-служба военно-морских сил Украины сообщила, что Болгария, Польша и Словакия передадут стране 70 военных самолетов. Болгария передаст Украине 16 истребителей МиГ-29 и 14 штурмовиков Су-25, Польша — 28 самолетов МиГ-29, Словакия — 12 МиГ-29.
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