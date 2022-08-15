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Россия отозвала у предприятий Чехии и Болгарии лицензии на право ремонта вертолетов

Ведомости

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) отозвала у предприятий Чехии и Болгарии лицензии на ремонт вертолетов российского производства типа «Ми», заявил в ходе форума «Армия-2022» глава ведомства Дмитрий Шугаев. 

«У ряда предприятий, расположенных в Болгарии и Чехии, отозваны лицензии на право ремонта вертолетов типа "Ми", — подчеркнул Шугаев (цитата по «РИА Новости»). По его словам, Москва направила всем государствам, заявившим о передаче Киеву российской продукции военного назначения, официальные ноты о недопустимости подобных действий.

Глава ФСВТС также пояснил, что служба сталкивается со случаями невыполнения разными странами обязательств, связанных с незаконными реэкспортом российского и советского вооружения на Украину.

Ранее пресс-служба военно-морских сил Украины сообщила, что Болгария, Польша и Словакия передадут стране 70 военных самолетов. Болгария передаст Украине 16 истребителей МиГ-29 и 14 штурмовиков Су-25, Польша — 28 самолетов МиГ-29, Словакия — 12 МиГ-29.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных