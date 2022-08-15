Россия отозвала у предприятий Чехии и Болгарии лицензии на право ремонта вертолетов

«У ряда предприятий, расположенных в Болгарии и Чехии, отозваны лицензии на право ремонта вертолетов типа "Ми", — подчеркнул Шугаев (цитата по «РИА Новости»). По его словам, Москва направила всем государствам, заявившим о передаче Киеву российской продукции военного назначения, официальные ноты о недопустимости подобных действий.