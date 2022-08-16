Количество выдаваемых россиянам финских виз уменьшится в несколько раз

По информации телеканала, сейчас Финляндия принимает около 1000 заявлений от граждан России, в случае утверждения этого плана их число сократится до 100-200 заявок. По словам Хаависто, приоритет в выдаче визы будет отдан тем россиянам, кто едет в Финляндию в рабочих или учебных целях, а также по семейным обстоятельствам.