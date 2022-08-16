Количество выдаваемых россиянам финских виз уменьшится в несколько раз
Финляндия уменьшит количество выдаваемых туристических виз гражданам России в 5-10 раз по сравнению с нынешним уровнем, об этом сообщил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто телеканалу Yle. Этого можно достичь, если сократить количество принимаемых в день заявок на визы.
По информации телеканала, сейчас Финляндия принимает около 1000 заявлений от граждан России, в случае утверждения этого плана их число сократится до 100-200 заявок. По словам Хаависто, приоритет в выдаче визы будет отдан тем россиянам, кто едет в Финляндию в рабочих или учебных целях, а также по семейным обстоятельствам.
Ранее в дипломатическом ведомстве Финляндии сообщали, что среди мер по сокращению числа выдаваемых туристических виз, которые соответствовали бы законодательству страны, рассматривается также идея ограничить прием заявок одним днем в неделю. Хаависто также отметил, что официальное решение на уровне ЕС может быть принято осенью.
В начале августа в Евросоюз было внесено предложение о запрете выдачи шенгенских виз россиянам в рамках нового пакета санкций, который должен быть согласован к концу августа. Против этого шага выступает Германия. Канцлер страны Олаф Шольц считает его неприемлемым.
Между тем Латвия, Литва и Чехия уже приостановили выдачу виз россиянам. Эстония также решила закрыть границы для граждан России с визами, которые были выданы республикой.
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