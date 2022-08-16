Глава МИД Украины: Запад ждет падения Киева
Некоторые западные страны ждут падения Киева. Такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Дмитрию Гордону (внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) на YouTube.
«Меня часто в интервью и общении министры иностранных дел спрашивают: а сколько вы еще продержитесь? Вместо того чтобы спросить: а что еще нужно сделать, чтобы победить в самое короткое время», — сказал Кулеба.
Он добавил, что возникает ощущение, что страны Запада ждут провала Киева, чтобы «проблема исчезла сама собой».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. Украина, в свою очередь, ввела военное положение и объявила мобилизацию.
В ответ на действия России западные страны ввели против России санкции, а также стали оказывать военную помощь Украине. В начале июня США выделили Украине новый пакет военной помощи, который оценивается в $1 млрд. В него в том числе вошли боеприпасы для РСЗО HIMARS и ПВО NASAMS.
Тем не менее на Западе все чаще стали сомневаться в скорой победе Украины. В конце июня телеканал CNN сообщил, что в Белом доме «теряют уверенность» в том, что Украина сумеет вернуть территории, утраченные с начала российской военной операции.
С начала спецоперации Россия полностью освободила территорию ЛНР. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, в настоящее время «планово освобождается ДНР». Глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что союзным войскам удалось освободить примерно половину всей территории ДНР.
Помимо этого, в мае была полностью освобождена Херсонская область. Также большая часть Запорожской области находится под контролем российских военных.
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