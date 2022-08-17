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КНДР запустила ракеты в сторону Южной Кореи в честь 100 дней правления ее президента

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Северная Корея запустила крылатые ракеты в направлении Западно-Корейского залива, сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на источники. Пуск ракет произошел на 100-й день после инаугурации президента Южной Кореи Юн Сок Еля.

«Сегодня утром из района Ончхон-гун провинции Южный Пхенан были запущены две крылатые ракеты в Западное море. Наши военные поддерживают полную готовность, тесно сотрудничая с США, усиливая наблюдение и бдительность», – рассказал источник, близкий к военным кругам Южной Кореи (цитата по Khan).

Запуск ракеты стал вторым за с того момента, как Юн Сок Ель занял должность президента Корейской Республики в мае 2022 г. – запуск баллистической ракеты со стороны КНДР состоялся 5 июня.

Крылатые ракеты Северная Корея запускает впервые с января 2022 г. В отличие от баллистических, запуск крылатых ракет не нарушает резолюции Совбеза ООН, но они способны наносить высокоточные удары на большой дальности.

В конце июля лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что вооруженные силы КНДР готовы к любому кризису, в том числе к столкновениям с США. Он отметил, что США нередко обвиняют КНДР в провокациях и угрозах. По его словам, Штаты сами проводят крупномасштабные совместные учения с Южной Кореей и несут угрозу национальной безопасности страны. Также он пригрозил Южной Корее, сказав, что ее армия будет уничтожена при любой попытке напасть на КНДР.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных