КНДР запустила ракеты в сторону Южной Кореи в честь 100 дней правления ее президента
Северная Корея запустила крылатые ракеты в направлении Западно-Корейского залива, сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на источники. Пуск ракет произошел на 100-й день после инаугурации президента Южной Кореи Юн Сок Еля.
«Сегодня утром из района Ончхон-гун провинции Южный Пхенан были запущены две крылатые ракеты в Западное море. Наши военные поддерживают полную готовность, тесно сотрудничая с США, усиливая наблюдение и бдительность», – рассказал источник, близкий к военным кругам Южной Кореи (цитата по Khan).
Запуск ракеты стал вторым за с того момента, как Юн Сок Ель занял должность президента Корейской Республики в мае 2022 г. – запуск баллистической ракеты со стороны КНДР состоялся 5 июня.
Крылатые ракеты Северная Корея запускает впервые с января 2022 г. В отличие от баллистических, запуск крылатых ракет не нарушает резолюции Совбеза ООН, но они способны наносить высокоточные удары на большой дальности.
В конце июля лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что вооруженные силы КНДР готовы к любому кризису, в том числе к столкновениям с США. Он отметил, что США нередко обвиняют КНДР в провокациях и угрозах. По его словам, Штаты сами проводят крупномасштабные совместные учения с Южной Кореей и несут угрозу национальной безопасности страны. Также он пригрозил Южной Корее, сказав, что ее армия будет уничтожена при любой попытке напасть на КНДР.
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